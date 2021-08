Paulo Rangel está na estrada. Ao que vai e para onde vai, nem aos mais próximos confessa. Mas está na estrada. O eurodeputado, apontado com insistência crescente como o senhor que segue na liderança do PSD, tem estado particularmente ativo nas últimas semanas. Com o país político prestes a ir ou já a banhos, Rangel não se tem escondido e vai percorrendo o país a convite de vários candidatos autárquicos do partido. Não lhe têm faltado incentivos para avançar para a liderança do PSD, mas só o tempo dirá o que Rangel fará com esse capital político.

A lista de paragens é assinalável e os quilómetros percorridos também. Vila Nova de Gaia, 18 de julho. Valongo, 22 de julho. Fafe, também 22 de julho. Santa Maria da Feira, 23 de julho. Oliveira do Hospital, 25 de julho. E, finalmente, Santarém, 29 de julho. Onze dias, seis candidatos do PSD, os seis abençoados por Rangel. A corrida às capelinhas começou.

A intensa atividade política de Rangel não tem passado despercebida nos bastidores do PSD. “Está a mexer-se. Não é uma novidade para nós. Acha que isto vai correr mal e está a preparar o caminho dele. Pode ser que tenha uma surpresa no dias das eleições autárquicas”, antecipa fonte da direção de Rui Rio. “Quando houver eleições, e se decidir avançar, não sei se irá sozinho”, ameaça um dos homens de Montenegro.

De qualquer forma, verdade ou não, movimentos intencionais ou cumprimentos da praxe, o jogo de sombras está prestes a terminar: no final de setembro, a seguir às autárquicas, os homens de Rio e os putativos adversários internos de Rangel, que sempre desconfiaram das intenções do eurodeputado, saberão o que o move; Rangel, que sabe que as suas aparições incomodam tanto os homens de Rio e como os seus putativos adversários internos, saberá de onde vem os golpes.

Diz-me com quem andas

Até lá, a paz veste-se de podre. Sobretudo depois de Rangel aparecer ao lado de Luís Marques Mendes, em Fafe. Persona non grata para a direção de Rui Rio, o comentador e ex-líder social-democrata subiu ao palco do Teatro Cinema de Fafe e não se conteve nos elogios ao eurodeputado. Em três atos, Mendes disse apreciar em Rangel tudo o que já sugeriu que Rio não tem: firmeza na oposição, competência e pensamento político estruturado.

Ato 1: “Paulo Rangel tem três características que me merecem uma particular atenção, respeito e simpatia”, começou por enumerar Mendes. “É uma pessoa com coragem. Coragem de ter convicções, coragem de dizer coisas politicamente difíceis, coragem de fazer oposição coragem de ser politicamente correto. Parece fácil, mas não é fácil. E ele tem-no feito.”

Ato 2: “Paulo Rangel é uma pessoa competente. Em tudo o que se mete, em todas as intervenções que faz, há uma imagem de marca, de competência, de quem estuda o que faz. É a marca de alguém que trabalha com rigor, com profissionalismo, com sentido de responsabilidade. É disto que a política cada vez mais precisa.”

Ato 3: “É uma pessoa com pensamento político estruturado. Que sabe o que quer, que tem um pensamento aprofundado, estruturado e estudado. Não é fácil apanhá-lo em contradições. Alguém que tem um pensamento estruturado, segue um caminho, não anda aos ziguezagues. Não é nenhum cata-vento.”

Dias depois, no seu habitual espaço de comentário na SIC, e depois de Rui Rio ter dito em entrevista ao Expresso que não via sombra de alternativa capaz, Marques Mendes fez questão de enumerar todos os possíveis candidatos a candidatos sem esconder a sua aposta em dez palavrinhas. “O mais bem posicionado neste momento é provavelmente Paulo Rangel”. Estava consumado o derradeiro ato.