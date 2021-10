Paulo Ribeiro: "Não sei o que é que a nossa diplomacia faz pela cultura, mas acho que faz muito pouco"

Como é que se consegue dançar e manter uma companhia própria e independente em Portugal durante mais de 25 anos? Portugal é um país para a dança?

A pergunta é: Portugal é um país para quê?, digo eu. Comecei a coreografar antes disso, comecei em 1984, vivia em Paris nessa altura. Em Portugal, os grandes desafios tiveram início em 1988.

Foi a Nova Dança Portuguesa e a Companhia de Dança de Lisboa?

Sim, mas também o Ballet Gulbenkian, fui o primeiro coreógrafo fora da companhia convidado a coreografar para lá. Tive sorte porque a peça que fiz foi vista pelo Jiri Kylian do Neterlands Dans Theater, que gostou imenso e me convidou para ir trabalhar com ele. Aquela era a companhia topo, topo, topo. Daí fui trabalhar com o Grand Thêatre de Genève. De fio em agulha, a coisa foi-se tecendo e, é verdade, tive uma carreira muito intensa e muito entusiasmante. E, também, de certa maneira, no desconforto confortável. A Companhia Paulo Ribeiro quando começou tinha a necessidade de ter intérpretes a tempo inteiro, pois quando coreografamos para as companhias de reportório deixamos de ter mão, fazemos uma peça, que fica com os assistentes da companhia, que tem um caderno de encargos complicado, que faz com que as obras sejam condenadas a diluírem-se. Quando o autor não as acompanha, elas vão ficando só a forma e não o fundo.

Daí a companhia de autor?

Sim. Queria ter uma companhia de autor que tivesse o meu estilo, porque tinha a pretensão de ter um estilo próprio. E acho que ele existe, qualquer peça minha reconhece-se. Lancei-me e aí também tive imensa sorte, porque a primeira peça, “Sábado 2”, em 1995, correu logo mundo. A questão internacional foi sempre muito importante para que as companhias portuguesas sobrevivessem, inclusive agora. O que é que faz com que o Jonas Lopes e o Lander Patrick [bailarinos] tenham o sucesso que têm, o que é que faz com que a Marlene Freitas tenha o sucesso que tem? São os parceiros internacionais. França normalmente é um grande aliado.

Quando começou também era França.

Era França, Alemanha e Inglaterra e, depois, países de Leste, Hungria, fomos várias vezes a Budapeste, quase todas as peças foram apresentadas lá. Croácia também, Zagreb acompanhou-nos imenso. Logo, esta questão internacional foi essencial. Os Estados Unidos, o “Sábado 2” também foi aos Estados Unidos e teve ótimas críticas no New York Times. A seguir a isso, com a segunda peça, “Rumor de Deuses”, participámos naquele concurso em Bagnolet, Rencontres Choréographiques Internationales de Seine Saint-Denis, que está para a dança como Cannes está para o cinema, e ganhámos imensos prémios.