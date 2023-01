Numa entrevista gravada a poucas horas do inicio do debate sobre a moção de censura o deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Paulo Rios Oliveira já dizia que “este Governo anda de trambolhão em trambolhão” enquanto falava do “novo caso no jornal de hoje”, referindo-se à Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que horas depois pediu a demissão.

Paulo Rios Oliveira diz que o PSD é “um partido de poder” com “uma responsabilidade diferente” na oposição e que não quer provocar uma crise política que, a acontecer, “começa e acaba no Governo”.

Na antevisão da audição de Fernando Medina, o deputado social-democrata critica que o ministro “se tenha escondido” e acredita que foi “por receio de que as respostas ao caso TAP tragam consequências políticas sérias”.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com o deputado Paulo Rios Oliveira]

