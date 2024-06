Paulo Sande: "Sebastião Bugalho é da idade de Bardella, mas ainda não é uma pop star"

Fechadas, quase como dogmas. Fechadas em gavetas de cada partido?

Exato, e cada pessoa vai à procura de encontrar aquilo que a consola nas suas convicções. Diria que antigamente — mas esta reflexão é quase filosófica — nós íamos conversar com as outras pessoas para tentar encontrar uma síntese na conversa dos dois, ou seja, os argumentos dos dois. Agora partimos para a discussão para tentar impor os nossos argumentos e nem sequer ouvir os dos outros. E, obviamente, essa tal acrimónia, essa tal divisão, também começa aí. Isto tem a ver com muita coisa, é uma questão sociológica, filosófica também, mas obviamente reflete-se na política. E é isso que estamos a assistir.

Já agora numa outra dimensão que é muito sempre discutida nas europeias é até que ponto é que pode ter uma dimensão e um impacto na política nacional. Neste caso parece-lhe que poderá haver essa leitura ainda mais exacerbada e haver ainda uma maior leitura nacional, tendo em conta aquilo que é o contexto político, de alguma instabilidade.

Há sempre uma leitura nacional, quer queiramos, quer não. Se há consequências ou não, no imediato… Em Portugal houve eleições legislativas há pouco tempo, portanto dificilmente estas eleições terão essa leitura, terão essas consequências, a não ser que haja uma espécie de catástrofe em termos eleitorais. Não me parece que isso vá acontecer, pelo menos não é o que dizem as sondagens.

Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos não terão propriamente a liderança em risco, a menos que seja um grande hecatombe.

Diria que Luís Montenegro tem mais a liderança em risco pelo que pode acontecer no Parlamento nacional daqui até ao fim do ano, onde, de facto, a instabilidade e a dificuldade, nomeadamente relacionada com o próximo orçamento, que sei que já é um tema de campanha, um tema de conversa. Tudo isso vai ser, de facto, decisivo. O Parlamento Europeu e a eleição do Parlamento Europeu, houve aqui uma jogada de risco de Luís Montenegro ao escolher, obviamente, o Sebastião [Bugalho], porque estamos a falar de alguém que não tinha essa experiência política e que poderia ser usado nesse sentido, de assim pôr em causa o juízo de seleção na escolha deste candidato. Mas isso só poderá acontecer se houver, de facto, uma grande derrota, um resultado muito negativo. Dito isto, já estamos a assistir à presença e aos temas nacionais, às querelas nacionais, nesta campanha. O facto de estarem, na campanha, ou políticos que já não estão no ativo, no caso da ex-ministra da Saúde, da candidata socialista, ou gente nova, independentes ou ou gente que vem de outras experiências políticas, faz com que os temas nacionais não estejam aqui a ser, de facto, os temas principais. Diria que não me parece que vá acontecer isso.

Ia também perguntar, uma das questões que tem sido muito debatida tem a ver com a inclusão do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais. Isso faz sentido do ponto de vista de qual é o objetivo dessa carta? E tendo em conta que também, para a pertença à União Europeia, também se pressupõe que seja cumprida essa carta.

A carta é vinculativa. A Carta dos Direitos Fundamentais é vinculativa, obrigatória.

Isso colocaria logo Malta numa posição complicada, sendo que criminaliza a interrupção voluntária da gravidez, não é?

Nomeadamente.

Mas concorda com a ideia de Luís Montenegro e do Sebastião Bugalho, já agora, de que existe um conflito de direitos e que, por isso, não deve ser colocado nessa carta?

Concordo que, em relação a direitos tão importantes como os direitos fundamentais — aqueles direitos que regulam depois todo o direito e toda a aplicação do direito em relação à vida das pessoas e à sua proteção —, não deverá estar na Carta dos Direitos Fundamentais nada que não seja indiscutível. Algo que divida a sociedade ao meio. Agora, essa questão e as questões relacionadas com a vida das pessoas, com o direito da vida das pessoas, como a eutanásia e outras do mesmo estilo, têm que estar ancoradas numa moral sólida, forte, naquilo que as sociedades consideram, no seu todo, que é essencial preservar. Porque o principal direito humano é a dignidade humana. E, em qualquer um dos direitos que venha a fazer parte dessa Carta dos Direitos Fundamentais, que é o catálogo dos direitos da União Europeia, é preciso que haja uma sólida convergência nacional. Obviamente nunca haverá unanimidade. Haverá sempre pessoas com posições diferentes, mas foi assim que se fizeram as democracias. E, portanto, essa matéria ainda não pode ser sujeita a um debate político desta natureza, partidário, a ser usado neste contexto. Tem de ser fora deste contexto. E fora deste contexto, a nível da União Europeia, ainda estamos muito longe dessa unanimidade, ainda estamos muito longe de uma moral social e uma moral coletiva que conforte esse tipo de direitos. Não quer dizer que não cheguemos lá. Chegaremos lá certamente, como temos chegado a todos os outros direitos porque isto é sempre um processo incremental, por um lado, mas é um processo democrático, por outro. Tem que haver isso, não pode ser algo que divida a sociedade ao meio e que crie mais conflitos do que os que resolva. É a minha posição.

O alargamento da UE à Ucrânia, embora existam países nos Balcãs que estão mais bem posicionados neste momento, vai ser uma realidade ou é só apenas para ter o estatuto de candidato ad eternum, estilo Turquia? Só para um objetivo político e para ter acesso a algumas das condições que um país candidato tem de forma facilitada do que se não fosse?

A Turquia é candidata desde 1999. É um processo que se vai arrastado e provavelmente se arrastará por muito tempo. A Europa tem um problema principal: é que tem de ter aquilo a que se chama capacidade de absorção. A entrada de países novos coloca muitos desafios à Europa. E, portanto, ela tem que ser cautelosa. Relativamente à Ucrânia, e respondendo diretamente à sua questão, vai demorar tempo, não é para amanhã, nem provavelmente para depois de amanhã, será para daqui a muitos anos e vai depender muito do que vai acontecer na Europa nos próximos anos. Nós estamos neste momento perante uma questão existencial europeia, ou seja, o que é que vai acontecer nestas eleições e sobretudo depois na composição política quer do Parlamento Europeu, quer dos cargos europeus e como é que as políticas europeias se vão desenrolar. Se de facto a Europa tiver um crescimento muito forte e sobretudo uma influência cada vez maior de partidos mais soberanistas, mais nacionalistas, mais à direita, a Europa vai ter problemas sérios e o alargamento só os tornará ainda mais sérios e mais difíceis.

Sobre essa deriva e, enfim, há um crescente poder maior do leste nas instituições comunitárias e também há um crescimento de partidos que já não são do centrão político onde podíamos meter o PPE e o S&D, talvez também o Renew dos liberais, mas o PPE devia evitar aliar-se aos conservadores do ECR e privilegiar uma negociação com os socialistas e com os liberais?

Nós, por um lado, ouvimos permanentemente dizer que é preciso romper com o centrão. Tenho sobre isto uma leitura muito simples. Quando Von der Leyen no fundo tenta — e isto já se virou contra ela, já estamos numa nova fase — fazer com que haja partidos à extrema-direita que de alguma forma possam ser integrados numa conversa com o PPE, isto é, que possam encontrar aqui uma solução mais à direita, mas que não seja radical no sentido em que os partidos de extrema-direita, os tais partidos populistas e nacionalistas preconizam, anti-europeus, nomeadamente, ao fazer isso ela expõe-se naturalmente à crítica que vem da esquerda. Nomeadamente os socialistas e daquela que é a coligação tradicional no Parlamento Europeu. Os socialistas, liberais, enfim, e o PPE. Portanto, o que ela faz no fundo é tentar evitar que aquele saco se encha. Estou a falar do saco da extrema-direita. Reparámos que imediatamente e essa discussão vai continuar até depois das eleições, a Le Pen, por exemplo, já vai tentar trazer os Fratelli de Itália para o seu seio e a senhora Meloni para criar um grande grupo à direita. Ora, esse grande grupo à direita se alguma vez houver essa capacidade, se existir a capacidade de pôr no mesmo saco todos os partidos com essa visão, tornando-os todos ainda mais radicais porque naturalmente haverá essa tendência, isso é o pior que pode acontecer à Europa. Na minha opinião, aquilo que von der Leyen tentou fazer, essa divisão, é positiva. Claro que representará outro tipo de situação no Parlamento Europeu, não necessariamente um movimento permanente entre o centro-direita e a direita mais radical, mas uma divisão da extrema-direita com partidos com posições diferentes. E isso é desejável, na minha opinião.