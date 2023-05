Quando o brasileiro Paulo Turra estabeleceu residência em Portugal, não podia ter escolhido melhor o senhorio que lhe arrendara a casa. Era ele Abel Ferreira. Um blindava a defesa do V. Guimarães, o outro a do Sp. Braga. Por pouco não se cruzaram no clube vimaranense. Abel deixou a Cidade Berço no mesmo ano em que o central chegou ao Dom Afonso Henriques proveniente do Boavista, clube por quem se estreou na Liga dos Campeões em Anfield com o Liverpool num encontro marcante realizado a 11 de setembro de 2001.

No entanto, a vida levou Paulo Turra e Abel Ferreira a cruzarem-se noutras ocasiões. A de maior tensão foi a meia-final da Taça dos Libertadores, onde o Athletico Paranaense eliminou o Palmeiras treinado pelo português. Do outro lado, estava Turra que, nesse momento, na fase final de 2022, realizava os últimos jogos enquanto técnico adjunto de Scolari. No final da temporada, Felipão deixou as funções de treinador, tornando-se diretor técnico do clube e indicando o nome de Paulo Turra, membro da sua equipa técnica desde 2017, como potencial sucessor. Com a promoção, o técnico de 49 anos está a fazer no Athletico Paranaense a primeira temporada como treinador principal ao mais alto nível, campanha que ainda agora começou e já conta com a conquista do Campeonato Paranaense.

