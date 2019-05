PCP e BE à frente do CDS nas sondagens? Melo dramatiza e apela à direita democrática para votar contra os que “defendem ditaduras”

Nuno Melo dispara alarme no apelo ao voto: CDS não pode ficar atrás do PCP e do BE. Já Mota Soares, que luta por um lugar, nos mercados, tem vida própria. "É que gosto mesmo disto".

O apelo é para a abstenção. Ou para quem é de direita mas não tenciona sair de casa para votar nas Europeias. Ou, no fundo, para os “portugueses, que são um povo tolerante”. Votem, votem, porque a Europa está a ficar repleta de partidos extremistas e, se não votarem, o CDS — “partido tolerante, democrático” — corre o risco de ficar atrás de partidos como o PCP e o BE, que são partidos que “defendem ditaduras”. É o alerta vermelho de Nuno Melo, que já tinha sido ensaiado no discurso da noite passada.

As campainhas de alarme soaram na caravana centrista já na sexta-feira, quando foi conhecida mais uma sondagem do ISCTE/ICS para a SIC/Expresso que põe o CDS em risco de ficar atrás do Bloco de Esquerda e empatado, ou mesmo atrás, do PCP, podendo não conseguir eleger os dois eurodeputados que deseja. Para que isso não aconteça, e numa altura em que ainda há uma semana pela frente para apontar baterias e afinar discurso, o CDS opta agora por um discurso alarmista: “Quando os extremismos crescem no Parlamento Europeu, o CDS, que defende princípios democráticos, tem de ter mais votos do que a extrema-esquerda”, disse o candidato aos jornalistas depois de uma visita a mais um mercado, desta vez em Ovar.

Claro que o CDS não liga muito a sondagens (nenhum partido liga, a ver pelas reações habituais) e garante que “a nossa sondagem são as ruas”. Mas o que é certo e que a dramatização foi reforçada nas últimas horas e agora é preciso que Portugal dê “um sinal à Europa contra os extremismos”. “Portugal é um povo tolerante, por isso tem uma oportunidade, já no dia 26, de dar um sinal de que o CDS merece ficar à frente de partidos que apoiam ditaduras”, insistiu.

Minutos antes, nos holofotes dos “jotas” que acompanham a comitiva, não se parava de ouvir o cântico que tem servido de banda sonora à campanha: “A alternativa somos nós/A alternativa somos nós/Portugal merece/Uma Europa CDS”. Ora, se o CDS quer ser “a alternativa” ao Governo socialista, como aparece escrito em todos os cartazes e como tem servido de lema a Assunção Cristas desde março de 2017, pôr a meta eleitoral na liga do BE e PCP não é admitir que o CDS joga na liga dos últimos?

“É ser realista”, responde Nuno Melo, assumindo ter a “noção” de que o CDS não disputa os lugares do pódio, onde está PS e PSD. Em todo o caso, também alerta: os partidos da “alternância”, outrora os “inevitáveis campeões”, que não pensem que têm votos garantidos, porque “já ninguém vota por ver uma mão fechada (símbolo do PS) ou um símbolo cor de laranja (PSD)”. E aí Nuno Melo dá o exemplo da Frente Nacional, partido de extrema-direita de Marine de Le Pen, que venceu, em França, as europeias de 2014, deixando para trás os partidos da alternância.

Motinha dos Mercados? Mota Soares não trouxe a “lambreta”, mas corre em pista própria

O CDS não sai dos mercados. É onde se sente melhor, e Nuno Melo não se cansa de dizer que é onde “as pessoas estão”. A comitiva centrista não tem feito as chamadas arruadas, porque o risco de aparecer na televisão uma imagem de indiferença da população é maior do que nos mercados ou feiras, onde os caminhos entre uma banca e outra são estreitos e, por isso, dão uma ideia de maior concentração. Este sábado não foi exceção: mercado de Ovar, aqui vamos nós.

Mais uma voltinha no carrossel da campanha do CDS, mais uma visita a um mercado, desta vez em Ovar.

“Vai ali aquele da lambreta, o que foi ministro da Economia”, comenta um popular. Referia-se a Pedro Mota Soares, que foi ministro, não da Economia, mas da Segurança Social, e que nesses tempos ficou célebre por ir de mota para o ministério. Em Ovar, ninguém parece esquecer-se disso. “Oh Mota Soares, então e a mota não veio?”, atira uma senhora, enquanto o número dois da lista lhe prega dois beijinhos.

Luís Pedro Mota Soares, LP para os amigos, parece ter herdado o gene do “Paulinho das Feiras”. Mais do que Nuno Melo, que faz conversa com a população mas de forma um pouco mais rígida (e talvez forçada), Pedro Mota Soares sente-se peixe na água. “Eu sou um bicho estranho, é que eu gosto mesmo disto, sempre gostei”, comenta com o Observador depois de mais um desvio da rota da comitiva para ir falar com este ou aquele. Foi assim o tempo todo: Nuno Melo liderava a frota, e “LP” fugia da frota para se meter com os filhos dos feirantes, ou com a senhora que estava entusiasmada por aparecer na televisão. “Posso dar-lhe um beijinho?”, pergunta. “Pode, não me rouba nada”, responde-lhe a senhora, a quem Mota Soares devolve prontamente: “E também não paga imposto”.

Enquanto a caravana passa, alguma apatia e impaciência: “Deixem passar quem se quer governar. Agora é tudo e depois é nada”, queixa-se uma senhora que tinha ido ao mercado fazer as compras do dia. Nuno Melo, acompanhado de Mota Soares mas também de João Almeida e António Carlos Monteiro, deputados do distrito de Aveiro, até chegou a entrar numa tenda que media a tensão a quem quisesse, mas optou por não medir a sua. “Em dias de campanha já sabemos que a tensão está ao rubro, é melhor não medir”. Mais uma voltinha no carrossel das feiras, mais umas brochuras com “os três manjericos” (Nuno Melo, Mota Soares e Cristas) distribuídas.

Quando a caravana passa, os papéis azuis e brancos do CDS têm o mesmo destino dos outros cor de laranja, do PSD, que por lá já tinham sido distribuídos. E que já estavam esquecidos no chão.

