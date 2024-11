PCP faz as contas aos riscos autárquicos: o rival PS, a ameaça Chega e as duas capitais em perigo

Capitais são tentação, PCP acredita que PS está mais fraco

A outra capital de distrito que o PCP ainda tem nas mãos e que gera preocupação é Évora, conjugando-se neste caso vários fatores de risco: não só os comunistas governam a câmara sem maioria, tendo tido apenas mais 300 votos do que o PS e com o mesmo número de vereadores (dois) que os socialistas, como o atual presidente, Carlos Pinto de Sá, está a terminar o seu terceiro e último mandato. Junta-se a isto um fator que vale tanto para Évora como para Setúbal: ambas são conquistas muito apetecíveis para o PS, que se ressente com a falta de capitais de distrito que conquistou em 2021 e vê nestes casos duas oportunidades para recuperar terreno.

Ainda assim, nos corredores do PCP ouve-se um foco de otimismo. “Não é pior do que há três anos. O PS estava com grande força há três anos e não estará nas mesmas condições“, frisa fonte comunista. O PCP tem bem definido o seu inimigo principal — os socialistas — e também se lembra bem de como o PS foi o responsável por conquistar quase todas as câmaras que perdeu em 2017, em plena geringonça, e em 2021 (dez no primeiro ano, cinco no segundo).

A luta faz-se, nos principais distritos em que o PCP mantém uma influência significativa, no sul do país, à esquerda. E se fontes socialistas em Setúbal garantem que a indicação que existe é de falar “pela positiva” e não atacar violentamente o PCP no distrito, essa ideia provoca, literalmente, risos dentro do Partido Comunista. A convicção no PCP é que o PS de Pedro Nuno Santos, derrotado pelo PSD e à procura do seu caminho depois de ter viabilizado o seu Orçamento do Estado, não goza das mesmas condições de que António Costa gozava em 2021, quando estava prestes a rumar à maioria absoluta.

De resto, quanto a possíveis coligações com o PS, a que tanto Bloco de Esquerda como Livre abriram a porta em Lisboa, no PCP a resposta é clara: “O PS tem um enorme cadastro em Lisboa. Eles que vão com o Bloco”. Na resposta oficial ao Observador, a linha é a mesma: o PCP apresenta-se a eleições “no quadro da CDU”, lembra o partido, quando questionado sobre a abertura a outras coligações mais alargadas. A distinção entre os dois projetos é, para os comunistas, clara. E em autárquicas a rivalidade é mais que muita.