O plano de Costa Silva que não serve ao PCP

A poucos dias também da entrega do documento do Orçamento do Estado há outro documento que ocupa as agendas dos partidos. António Costa chamou o independente Costa Silva para ajudar a delinear o Programa de Recuperação Económica e Social, mas os partidos não ficaram agradados com o resultado final. O PCP teceu duras críticas depois da reunião com António Costa em São Bento e houve ainda tempo para deixar isso expresso nas teses que serão levadas a Congresso ou não fossem os apoios europeus para aplicar num período de tempo ainda mais alargado que a diferença entre os próximos Congressos do PCP.

“O Programa de Recuperação Económica e Social (PRES) que o Governo adotou para fazer face aos problemas que o país enfrenta mantém no essencial pressupostos e opções que têm condicionado e impedido o desenvolvimento nacional e estão na base das desigualdades e injustiças que marcam a sociedade e o território”, aponta o PCP acrescentando que “não é condição bastante enunciar problemas e objetivos”. Até porque, frisa, alguns deles já tinham sido “há muito sinalizados pelo PCP”. O PCP diz que a questão decisiva “está em saber como e ao serviço de quem esses objetivos se devem concretizar, as opções que se adotam, os objetivos e destinatários que se priorizam”.

E se ainda havia dúvidas sobre a viabilidade do programa que o Governo quer levar à aprovação de Bruxelas, o PCP é ainda mais direto: “A resposta plena aos problemas nacionais não é compatível com um Programa de Recuperação, apresentado como referência da política nacional para os próximos dez anos”. E porquê? Segundo os comunistas o Programa de Recuperação “ignora a valorização dos trabalhadores, dos seus salários e direitos; propõe a manutenção de todos os instrumentos do neoliberalismo; ilude os constrangimentos impostos pela ausência de soberania monetária e por uma dívida pública insustentável; porque assume o Estado como facilitador e financiador dos grupos económicos, e porque ignora o domínio pelo capital estrangeiro de empresas e sectores estratégicos”.

O PCP insiste que a “rutura com a política de direita é condição essencial para avançar na solução dos problemas do país” e para “responder às aspirações e direitos dos trabalhadores e do povo” que, segundo os comunistas só é possível com a “denúncia das opções da política do governo PS” além do “confronto com a estratégia do branqueamento do PSD e do CDS” de que, aliás, já fez públicas as críticas ao Presidente da República por promover o branqueamento do PSD e a tentativa de “bloco central”.

A autoavaliação do partido que comemorará 100 anos dentro de poucos meses

A 6 de março de 2021 o Partido Comunista Português vai realizar um comício no Campo Pequeno, em Lisboa, para assinalar a chegada ao centenário desde a sua fundação, contando com alguns anos de clandestinidade. “São 100 anos em que não há nenhuma transformação social, nenhum avanço ou conquista dos trabalhadores e do povo português a que não esteja direta ou indiretamente associada a iniciativa, a luta, a ação e a intervenção do PCP”, refere o partido no documento, em jeito de reflexão.

São conhecidos os lamentos do PCP sobre a cobertura dos meios de comunicação à sua atividade e, recentemente, com toda a “campanha” que o partido aponta ter sido realizada contra a Festa do Avante, que terá sido impulsionada por forças políticas mais à direita, segundo os comunistas. Mas também dentro do partido o PCP consegue encontrar quem falhe. “Regista-se a atividade de pessoas que, apresentando-se como membros do partido, contribuem para a campanha contra o partido”, frisam depois de apontar as “calúnias que procuram atacar a credibilidade do PCP e dos seus dirigentes”.

Relativamente ao efetivo, nos últimos quatro anos o PCP perdeu 4.320 militantes, mas a queda tinha sido maior no balanço do Congresso de 2016. Entre 2012 e 2016 o PCP tinha perdido 6.204 membros do partido. Tudo somado, em menos de 10 anos são menos 10.524 comunistas a engrossar o partido. E o PCP também não esconde que a nível financeiro ainda não foi possível chegar a uma situação de sustentabilidade financeira. “A situação exige que prossiga a implementação de medidas que permitam ultrapassar o profundo desequilíbrio financeiro verificado nas contas partidárias e garantir a sustentabilidade financeira”, frisam depois de deixar nas teses a indicação de que “as receitas extraordinárias e institucionais não permitiram superar a situação deficitária decorrente da atividade regular, obtendo-se um resultado financeiro negativo médio anual de 310 mil euros“. Ainda assim, a situação parece ser melhor que a relatada nas teses levadas ao XX Congresso (em 2016) quando o PCP afirmava ter “um valor médio anual negativo de cerca de 1 milhão e 82 mil euros”.

O Congresso marcará também a escolha do novo Comité Central e o partido assume que este possa ter “uma ligeira redução” ainda que deva manter os mesmos princípios. “O Comité Central deverá manter uma ampla maioria de operários e empregados, com uma forte componente operária; (…) deverá integrar quadros do partido – funcionários e não funcionários – com responsabilidades no trabalho de direção, camaradas de empresas e locais de trabalho, dirigentes ou ativistas de organizações e movimentos de massas, que se destacam em várias áreas da vida nacional. A natural renovação deve ter presente uma composição que alie a participação de quadros com experiência à responsabilização de jovens, bem como de mulheres”, detalham nas teses.