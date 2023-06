Quando o fogo avançou pela Serra da Estrela fora e chegou à pequena aldeia de Gonçalo, Fernando Nelas Pereira viu arder as mais de cem oliveiras que tinha. O vizinho Silvino Santos viu ainda mais: tinha “galinhas, paletes, alumínio, cerejeiras — só tenho uma cerejeira, e tinha tantas…” — e não conseguiu fazer nada para salvar o que lhe pertencia. Dez meses depois do grande incêndio da Serra da Estrela, têm uma coisa em comum: não lhes chegou o dinheiro — 1.200 euros, o valor máximo previsto — prometido pelo Governo. “Zero.” Ao ouvi-los, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, sentencia: estão “deixados à sorte e ao abandono”.

Os deputados do PCP não estão na aldeia de Gonçalo, no adro da Capela de Nossa Senhora da Misericórdia, por acaso: parte das jornadas parlamentares que decorrem esta segunda e terça-feira é dedicada ao tema dos incêndios, numa altura em que o Governo está a ser criticado por não ter comparecido à abertura do monumento pelas vítimas de Pedrógão Grande e em que o país se prepara para voltar a receber uma grande onda de calor.

Além disso, Gonçalo é uma terra “com tradição” comunista, como recorda o deputado Duarte Alves. “Era uma aldeia de luta, era a aldeia vermelha!”, interrompe Fernando Nelas Pereira, que se mostra inconformado com a derrota que sofreu enquanto candidato do PCP à junta de freguesia, apesar de se descrever, provocando gargalhadas de todos, como “o mais bonito e o mais trabalhador” da aldeia. A intenção não é (só) autoelogiar-se; é perguntar “onde estão os comunistas, onde estão os homens de palavra, onde está o vermelho…?”.

