Os candidatos da CDU — o PCP concorre coligado com o PEV — vão sendo conhecidos a conta-gotas e vários têm essa característica: são autarcas e ex-autarcas, alguns deles “dinossauros”, e com muita experiência local. Esta semana, a CDU do Barreiro lançou o nome de Carlos Humberto, que liderou a autarquia entre 2005 e 2017 (de novo, três mandatos consecutivos) e entretanto se tornou o braço direito de Fernando Medina na Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa. Tem agora oportunidade de voltar, para tentar ‘roubar’ o Barreiro ao socialista Frederico Rosa, uma das surpresas de há quatro anos. José Luís Ferreira, deputado e líder parlamentar do PEV, tentará fazer o mesmo na Assembleia Municipal, liderada pelo socialista André Pinotes Batista. Em Setúbal, a aposta será André Martins, que já lidera aquela Assembleia Municipal e por isso também conhece bem o terreno.

Recuperar antigos autarcas para virar o jogo pode ser, então, uma das chaves para a estratégia do PCP nas eleições deste ano? “O reconhecimento do trabalho, honestidade e competência que acompanha a acção dos eleitos da CDU é um factor decisivo na construção dos resultados eleitorais”, assume o gabinete de imprensa do partido, que respondeu a uma série de perguntas do Observador enviadas por escrito.

De resto, as eleições que se seguem à noite eleitoral autárquica mais negra para o PCP — em 2017, a perda deixou os comunistas com 24 câmaras, quando tinham 34; foi o pior resultado de sempre, já que o mínimo anterior era de 28 autarquias, em 2001 e 2009 — traduzem-se numa espécie de prova de vida autárquica. Por isso, já no congresso, um dos dirigentes comunistas de maior peso, Armindo Miranda, definia linhas estratégicas: era preciso ir para a rua, ouvir tudo — mesmo as críticas — “sem sobranceria e impaciência” e sobretudo tentar juntar às fileiras da CDU o máximo de candidatos independentes. Isto tudo para começar a trabalhar sem parar logo desde janeiro: as autárquicas estão ao virar da esquina e convém aproveitar a oportunidade para, pelo menos, estancar as perdas que o PCP tem vindo a sofrer nos últimos ciclos eleitorais.

PS: roubar a “jóia da coroa” sem melindrar demasiado

Já o PS saiu das últimas eleições com um quadro radicalmente diferente, aliás oposto: conquistou a maioria das câmaras, registou o melhor resultado de sempre e anotou a primeira vitória para António Costa como líder do partido. Se várias das vitórias aconteceram em câmaras que eram comunistas, em particular no distrito de Setúbal, os socialistas querem mais — e encontram no que aconteceu há quatro anos uma série de oportunidades para consolidarem agora o resultado.