PCP recupera medidas de 2019 com ataques ao PS e ao seu "bloco central flexível"

Auditório cheio, figuras de proa reunidas, um “compromisso eleitoral” pousado nas cadeiras dos jornalistas. Esta segunda-feira, dirigentes e candidatos comunistas dirigiram-se em peso ao ISCTE, em Lisboa, para participarem na apresentação do que será não um programa eleitoral feito de raiz, mas antes uma espécie de renovação dos votos com o eleitorado. Com direito a uma sessão de ataques quase exclusivamente dirigida ao PS e um aviso: mesmo que não haja maioria absoluta do PS, está a ensaiar-se um novo bloco central, o que prova que os comunistas não são os “malfeitores” que acabaram com a governação à esquerda.

Nos corredores do ISCTE, misturavam-se alunos com militantes e dirigentes comunistas, que encheram um auditório inteiro: nas primeiras filas, sentavam-se históricos ou dirigentes de primeira linha como Francisco Lopes, Jorge Cordeiro, Jorge Pires e João Ferreira. Mais atrás, Isabel Camarinha, líder da CGTP. Nas filas do lado, deputados e candidatos — João Oliveira, Paula Santos, Bruno Dias, Duarte Alves, Miguel Tiago — e até mandatários, como Bernardino Soares.

Foi assim com a casa bem composta que o PCP quis fazer uma prova de força e arrancar em direção às eleições de 30 de janeiro. Com Jerónimo de Sousa a limitar-se a subir ao palco para citar as propostas do partido, recuperadas do programa de 2019, foi ao histórico Agostinho Lopes que coube tomar a palavra para falar de estratégia política e lançar ataques que agradaram à plateia, provocando algumas gargalhadas.

“Assentou a poeira, pensamos nós, das tentativas de responsabilizar PCP e Bloco de Esquerda” pela crise política, que só aconteceu “porque o PS assim o quis e decidiu”, começou por atirar. Foi o pretexto para partir para um ataque sem tréguas contra o PS: os socialistas querem “aprofundar ainda mais o entendimento com o PSD em questões fundamentais”, estão a pensar numa “configuração flexível de bloco central” ou “bloco de convergência estratégica” e querem dar “continuidade às políticas da troika”, “afastando o PCP de qualquer influência”.

Lopes foi buscar declarações do presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, para provar esse alinhamento de interesses à “direita”. “É claríssimo: se em 2019, apelava a uma maioria absoluta do PS para o libertar do peso da esquerda, hoje declara que o partido mais votado deve formar Governo e o segundo apoiá-lo”. Mais: citou o “delirante prosélito da direita”, Luís Todo Bom (do Fórum para a Competitividade), que disse que o Governo PS era de “extrema-esquerda” — e a mera citação logo provocou risos na plateia comunista. O mesmo aconteceu com referências ao “ministro Álvaro” (Álvaro Santos Pereira, ministro da Economia de Pedro Passos Coelho) ou a Mário Centeno, todos símbolos da tal política de direita que o PCP diz estar à espreita.

O PS não está, assim, virado à esquerda, nem queria estar, conclui o partido. “Não venham amanhã com o choradinho de que os malfeitores obrigaram o PS”, presumivelmente a virar ao centro ou até à direita: “O PS caminha pelos seus pés e sabe onde vai”, avisou Agostinho Lopes. Provas? O facto de o Governo não ter, segundo os comunistas, “esboçado a mínima resistência à chantagem do Presidente da República nem nunca contestar a realização de eleições, propondo-se apresentar novo OE, é revelador da premeditação” e da vontade de abrir uma crise.

Para a geringonça, as habituais referências sobre o não-arrependimento do PCP — houve avanços, foi uma “nova fase face à legislatura da troika”, mas em 2019 alterou-se a “correlação de forças” e a pandemia também ajudou a “revelar a política de direita”. O PCP manteve a sua “autonomia estratégica”, mas a conclusão é clara: “É tempo, mais que tempo, de avançar”.