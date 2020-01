Para quem vivia na cidade de Lisboa no início de 1570, o novo ano não parecia prometer nada de bom. Há vários meses que uma epidemia devastava a cidade, obrigando à fuga de muitos e provocando a morte da maioria. As ruas estavam praticamente vazias e a população tinha sido reduzida quase para metade. O que poderia 1570 trazer que 1569 já não tivesse oferecido?

Os primeiros casos começaram a surgir em abril de 1569. Em tudo se assemelhavam à epidemia que tinha assolado a Europa em 1348. Nesse ano, a doença que ficou conhecida por Peste Negra reduziu a população para metade. Na cidade de Florença, o número de habitantes desceu de 100 mil, em 1338, para 50 mil, em 1351, e em Veneza de aproximadamente 110 mil para 70 mil — uma situação que se repetiu um pouco por toda o continente. A peste terá chegado a Portugal numa altura em que já estaria a perder forças, no final de setembro de 1348 (o historiador A. H. de Oliveira Martins, citando o Livro da Noa de Santa Cruz de Coimbra, fala no dia 29), mas isso não a impediu de fazer um número elevado de vítimas, sobretudo na região de Lisboa. Em 1569, quando regressou, não foi muito diferente.

Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram durante a “Peste Grande” de Lisboa de 1569. O número de mortes era tão elevado que, a dada altura, os párocos das diferentes freguesias deixaram de as conseguir registar. O que existe é uma estimativa que tem por base registos contemporâneos e informações posteriores — entre 40 a 50 mil lisboetas terão morrido entre abril de 1569 e julho de 1570, quando o rei regressou aos arredores de Lisboa e as portas da cidade foram reabertas. A maioria eram mulheres adultas. Foi a maior epidemia de peste das três que assolaram Portugal na segunda metade do século XVI (1569-1570, 1579-1580 e 1598-1603), com as suas consequências a fazerem-se sentir nos anos seguintes.

Foi contudo do outro lado da fronteira que a peste começou por aparecer. Entre 1563 e 1568, a doença apareceu em Saragoça, Logronho e Navarra, Bilbau e Burgos, espalhando-se depois por outras zonas a norte da Meseta e para ocidente. Seguiu-se Sevilha, Galiza e, finalmente, Lisboa, onde “os efeitos da sua passagem, após uma ausência já longa, foram catastróficos pelo número de mortes”, apontou Teresa Rodrigues no estudo sobre as crises de mortalidade na cidade, nos séculos XVI e XVII. Segundo frei Luís de Sousa, autor que escreveu no século XVII mas que viveu durante o tempo da peste, dizia-se que a doença tinha sido trazida por um navio de mercadorias oriundo de Veneza. Já Eduardo Freire de Oliveira, citando “os mestres físicos de então”, escreveu no final do século XIX que tinha vindo do Egito. Nunca se conseguiu esclarecer a verdadeira origem da epidemia de 1569.

Quanto à Peste Negra propriamente dita, sabe-se hoje com alguma certeza que teve origem no oriente, na Ásia central, algures entre a Mongólia e o Quirguistão. O local exato é ainda alvo de debate. Estudos mais recentes apontam como ponto de partida para a epidemia mais devastadora na Europa (estima-se que perto de metade da população europeia tenha morrido durante o surto do século XIV) a cidade de Laishevo, na atual Rússia. Foi a esta conclusão que chegaram os investigadores do Max Planck Institute for the Science of Human History em Jena, na Alemanha, que analisaram os restos mortais de 34 vítimas de peste dez países diferentes para reconstituírem a “árvore genética” da doença. Esta proposta não é, contudo, totalmente segura, uma vez que está “necessariamente limitada pela amostra de restos mortais” que é possível analisar, apontou a investigadora Maria Spyrou à Science Alert.

Os principais culpados pela chegada da doença à Europa foram os mongóis. Responsáveis pela “unificação de grande parte da Eurásia no século XIII”, facilitaram “o crescimento de três atividades que continuaram a desempenhar um papel importante na disseminação da doença: o comércio, as viagens e formas de comunicação maiores e mais eficientes”, defendeu John Kelly, autor de The Great Mortality. Da Ásia Central, a Yersina pestis — a bactéria responsável pela Peste Negra, transmitida através da picada da pulga e não pelos ratos como muitas vezes se pensa — espalhou-se pela China e pela Rússia. Em 1346, surgiu no porto de Caffa (atual Feodosia, na Crimeia), onde os mongóis liderados por Jani Beg tentavam conquistar a região dominada pelos genoveses. Foram estes, fugindo da peste nos seus navios, que levaram a doença para a zona mediterrânica e daí para outros portos europeus e para o norte de África.