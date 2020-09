Era um caso inédito. As autoridades não se lembravam de um igual ou semelhante em Portugal, mas o homem acabou por passar a noite numa cela na PSP do Cacém. Logo no dia depois de ter sido detido, foi presente a tribunal para aplicação das medidas de coação. O juiz de instrução optou por aplicar a mais gravosa: prisão preventiva. Em causa estava não só o perigo de o arguido tentar fugir ao aperceber-se que tinha cometido um crime punível com prisão efetiva, mas também por haver um perigo de perturbação da tranquilidade pública. Mais: havia o perigo de continuar não só a praticar os crimes que já tinha cometido — pornografia de menores — mas também de vir a cometer outros, como abuso de crianças.

Ficou preso durante 11 meses, mas no passado dia 3 de setembro foi libertado, já durante o julgamento. Está agora sujeito a uma medida de coação mais reduzida, segundo informou ao Observador fonte judicial, que não adiantou no entanto qual. Certo é que está, pelo menos, com Termo de Identidade e Residência, mas pode ter outras medidas de coação, como prisão domiciliária ou apresentação semanal às autoridades. Durante o período em que esteve preso foi investigado pela Polícia Judiciária (PJ) e, em março, foi acusado pelo MP de um crime de pornografia de menores agravado punido por uma pena de prisão de um a cinco anos.

Começou a ser julgado no final de maio deste ano — um julgamento à porta fechada porque os crimes em causa envolviam menores. L.S. respondeu apenas por um crime relacionado com o facto de ter na sua posse vídeos de abusos de crianças já que os inspetores não encontraram provas de que o arguido tivesse abusado de um menor — o que o homem negou logo na noite que se entregou.

A mudança na medida de coação, a tão pouco tempo do final do julgamento, pode indiciar que o coletivo de juízes não planeia condená-lo a uma pena de prisão efetiva. O Observador tentou, sem sucesso, questionar a defesa do arguido sobre o que justificou esta decisão. Por ter sido um julgamento sem público, não é possível saber que prova foi produzida, que sentença pediu o Ministério Público em alegações finais ou se toda a tese da investigação foi corroborada durante as várias sessões. Esta é a história da acusação — que os juízes hão-de considerar provada ou não provada já esta segunda-feira, 14 de setembro, data da leitura da sentença.

Foi o próprio a mostrar à PSP os vídeos de abuso de crianças que tinha no seu telemóvel

A situação era tão inédita que o homem de 27 anos teve de mostrar, logo naquela noite na esquadra, provas de que não estava a mentir. “O arguido entregou espontaneamente às forças policiais o seu telemóvel“, relata o MP na acusação. Os polícias viram “o histórico de conversações e arquivo” do WhatsApp de L.S. e lá perceberam que o arguido tinha “partilhado com terceiros diverso conteúdo de pornografia infantil”.