Pedro Adão e Silva. Mais Pizzi que Puccini, 25 de Abril (não) sempre e independente do PS nunca mais

[Este artigo faz parte da série de trabalhos sobre o percurso, os desafios e as polémicas dos dez novos ministros que o Observador publica no day after da formação do novo Governo]

Pedro Adão e Silva desfiliou-se do PS, quis provar a sua independência, mas ficou-lhe sempre colado à pele o rótulo de comentador do PS. Embora afirmasse, em declarações públicas, que já não tinha nada a ver com o partido, isso não o coibiu de ser um dos protagonistas de um programa chamado Bloco Central, em que não é difícil adivinhar em que lado desse bloco se posicionava. Se dúvidas existissem, aceitou agora — perdendo necessariamente rendimentos — ser ministro de um Governo PS.

O novo ministro da Cultura chegou a ser dirigente do PS (de Ferro Rodrigues) ao lado, precisamente, de António Costa. José Sócrates, camarada de ambos nesse Secretariado, chamou-o mais tarde para fazer uma moção. Já António Costa chamou-o no último verão para liderar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, numa nomeação polémica. Deixou a tarefa mais do que incompleta. Não foi “25 de Abril, sempre”, foi 25 de Abril, até ser ministro da Cultura. Marcelo, que também tinha validado a escolha, já lhe pediu que, enquanto ministro, não esqueça as celebrações da Revolução. Foi a primeira encomenda e mais fácil do que aquelas que os agentes do setor — habitualmente hostil aos governantes desta pasta — certamente lhe vão exigir.

O currículo em políticas públicas, no mundo académico, é uma vantagem, mas o percurso na cultura é escasso ou mesmo inexistente. O comentador que dizia não ser político, e um independente que dizia não ser PS, é agora, precisamente ministro num Governo PS. E é esta a maior surpresa do elenco: vários meios de comunicação social apontavam nos últimos dias que o escolhido seria André Moz Caldas. Não foi.

Qual é o currículo?

Até ao último verão, Pedro Adão e Silva dava aulas na instituição de ensino onde se formou em sociologia: o ISCTE. Com uma carreira centrada no universo ISCTE, é professor auxiliar na Escola de Sociologia e Políticas Públicas (suspendeu as funções em junho para assumir o cargo de comissário das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril) e dirigiu o programa de doutoramento em políticas públicas, que é a área onde tem produzido mais trabalho académico. O próprio é também doutorado, mas pelo Instituto Universitário Europeu, de Florença. O colega do ISCTE André Freire disse — a meio da polémica nomeação para as comemorações do 25 de Abril — que Pedro Adão e Silva “tem um perfil académico fraco”. O resto da polémica fica para uns parágrafos mais abaixo.

Se na academia a aposta é em políticas públicas, no espaço público e mediático Pedro Adão e Silva tem sido uma espécie de tudólogo, dedicando-se tanto ao comentário político (nacional e internacional), como ao comentário desportivo — neste particular sem esconder a sua paixão futebolística: o Benfica. Aliás, há não muito tempo foi candidato a vice-presidente pela candidatura que mais desafiou Luís Filipe Vieira na corrida à liderança do Benfica: a de João Noronha Lopes.

A versão politólogo podia ver-se na televisão (na RTP, em programas como o Outro Lado), na rádio (na TSF, no programa Bloco Central) e na imprensa (como colunista do Expresso). O último artigo, de há seis dias, era a antecipar uma nova ordem mundial (dividida entre democracia e autocracia) provocada pela Guerra na Ucrânia.

Na versão de comentador desportivo, Pedro Adão e Silva é apresentado na Sport TV como “adepto do Benfica” e participa em programas como o “Aposta Tripla”. Na mesma qualidade, é colunista do Record, onde escreve num espaço que tem como nome “A Luz intensa”. Tema? Dez dias antes sobre problematizar sobre as consequências geopolíticas da invasão da Ucrânia pela Rússia, escrevia no jornal desportivo sobre uma entrevista de Pizzi.

Nas intervenções públicas, em particular como comentador político, é muitas vezes citado como um politólogo independente, mas nunca deixou de ser associado — pela direita e por uma parte da opinião pública e publicada — como um comentador afeto ao PS.