O estouro deu-se logo com o álbum de estreia, onde constava uma das mais vigorosas canções que a música ligeira portuguesa alguma vez concebeu. Amor escancarou as portas do êxito aos Heróis do Mar e ajudou a inscrever na história cinco rapazes de Lisboa que quiseram mudar o mundo através das canções. Eram eles António José de Almeida (bateria), Carlos Maria Trindade (sintetizadores), Paulo Pedro Gonçalves (guitarra), Pedro Ayres Magalhães (baixo) e Rui Pregal da Cunha (voz).

O disco intitulava-se Heróis do Mar e foi editado em outubro de 1981 pela Polygram Portugal, com Tozé Brito como vice-presidente e diretor de artistas e reportório. Foi ele quem assinou o contrato com a banda. No catálogo da editora constavam nome que se tornariam históricos, como Carlos do Carmo, Tony de Matos, Linda de Suza, Doce, Paulo de Carvalho, Salada de Frutas, Mário Mata e tantos outros. O produtor do álbum foi António Avelar Pinho, que em 1973 tinha ajudado a fundar a Banda do Casaco.

Acontece que em agosto de 1981 já tinha saído o primeiro single dos Heróis do Mar, Saudade/Brava Dança dos Heróis, com o objetivo de chamar a atenção das rádios para o novo projeto. Esta data redonda, estes precisos 40 anos que agora se assinalam, serviram de mote para a entrevista que Pedro Ayres Magalhães deu ao Observador.

No jardim em frente ao Liceu Camões, em Lisboa, o baixista, letrista, produtor e ideólogo dos Heróis do Mar, hoje com 62 anos, reavivou memórias. Disse que a banda fazia canções como se fossem panfletos, que era funk e não new wave e tinha um “reportório simbólico” com “mensagem hermética”. “Éramos jovens, reconhecíamos o país numa situação dificílima e queríamos participar no renascimento do Portugal cozido por uma ditadura e por uma revolução feita à pressa”, resumiu.

Depois do álbum homónimo de estreia seguiram-se mais três: Mãe (1983), Macau (1986) e Heróis do Mar IV (1988), além do mini-LP O Rapto (1984). Em 1983 foram eleitos pela revista britânica The Face como a melhor banda pop da Europa continental. Ainda hoje soam como pérolas os temas “Paixão”, “Só Gosto de Ti”, “Alegria”, “O Inventor”, “Fado” e “Amor”. A extinção deu-se em 1989, cada membro seguiu o seu caminho e a hipótese de um regresso foi sempre adiada.

Acontece que os Heróis do Mar não foram apenas um dos conjuntos pop mais vanguardistas que o país conheceu depois do 25 de Abril de 1974. Foram também o mais polémico. Poucas semanas depois do primeiro longa-duração, tiveram direito a primeira página no famoso semanário Se7e. Mas a manchete era assassina: “Heróis do Mar: uma banda fascista?”. Foi a 11 de novembro de 1981.

Escreveu o jornalista António Duarte no Se7e: “A dúvida surge, pela primeira vez, com o canto e a estética dos Heróis do Mar, um grupo novo de gente conhecida que parece ter saído dos livros de feitos da Legião Portuguesa, ou das cartilhas de bem fazer da Mocidade Portuguesa”.

O visual militar da banda, os estandartes e as bandeiras, as letras sobre a saudade e outras alusões à portugalidade pareciam insuportáveis a algum pensamento de esquerda num país que vivera sob uma ditadura de direita por quase 50 anos, segundo Ayres Magalhães. O músico está retirado, não toca ao vivo desde há seis anos. Mas tem saudades.