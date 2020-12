“O artista”, “o poeta”: o livro está cheio de “tipos”. Somos todos “tipos”?

O livro está cheio de estereótipos. Acho que toda a gente se encaixa num sítio qualquer. E, se não, cria-se uma categoria para a encaixar. Cada vez as pessoas se encontram mais fechadas em gavetas. Isto é informação que vem do trabalho que desenvolvo com outro chapéu que é o de consultor. As pessoas vivem em túneis de realidade que são alimentados por elas próprias e por pessoas iguais a elas. Ao lado correm outros túneis de realidade paralelos. Quando alguma vez se tocam ou se encontram, acham-se todos estranhíssimos.

Está a falar das bolhas de realidade potenciadas pelas redes sociais?

Sempre houve essas bolhas, mas como as pessoas precisavam de falar umas com as outras e de se tocar… Agora, nunca se viram. Ainda assim, há pessoas que criam o seu próprio tipo, que desafiam as convenções. Não é uma coisa que na nossa cultura se faça muito, embora seja até rentável.

Como assim, rentável?

Quando se desafia uma convenção que já não funciona e se consegue substituí-la por outro comportamento, abre-se um caminho. É rentável para a sociedade. Nos negócios, é rentável para quem inventa uma coisa nova. Quando o meu antigo colega e amigo Albano Homem de Melo teve a ideia de criar o h3 e vender hambúrgueres portugueses e bons, desafiou duas ou três convenções ao mesmo tempo e foi rentável. Somos uma sociedade muito convencional, burocrática e com muito salamaleque. Desafiar essas coisas não pode fazer mal.

As pessoas gostam de dizer que esse é um retrato da sociedade portuguesa antes do 25 de Abril. Que agora já não é assim.

Eu era adolescente no 25 de Abril, portanto lembro-me do antes. E tive familiares presos, o meu pai foi interrogado várias vezes, fui visitar o meu padrinho [Nuno Teotónio Pereira] à Prisão de Caxias. Na altura era uma casa da oposição; hoje seria uma casa social-democrata. E hoje quando oiço os jornalistas a falar, a deferência, os salamaleques, sinto muito perto o ambiente, o cheiro, o som do Estado Novo. Não devia nada enfiar-me pela política adentro, mas acho que a pessoa que melhor encarna a decadência deste fim de regime é o presidente da Assembleia da República [Ferro Rodrigues]. A maneira como fala, as coisas que diz, o achar-se… E eu temo que não venha aí nada de bom…

Falando de política.

Falando de política.

Por que razão não quer ir pela política?

Porque é o tema do dia. A política, o futebol. Só falta o fado. E também há, raios…

Não faltará à política esse discurso fora da espuma dos dias?

Não consigo ver a atividade política de uma forma muito diferente da atividade empresarial. Os modos de organização, os tiques, as dinâmicas, são iguais numa grande empresa de telecomunicações e num partido. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, nunca a incerteza – e a incerteza é a incapacidade de planear – tinha sido tão alta como no final de 2019. Isto antes da pandemia. Neste momento, é como se houvesse duas forças: pessoas que querem fazer, mas não conseguem planear, e muitas outras a ir ao passado à procura de soluções que não funcionam, mas que são tão convencionais que parecem edifícios seguros. Não são. É tudo pensamento bolorento, que aparece outra vez como salvífico. É muito deprimente. Por isso é que não gosto de falar de política. E nas organizações a mesma coisa. Vê-se pela maneira como a maior parte dos anunciantes fala, como se estivéssemos a viver há 10 anos. Há um completo desinteresse pelo “zeitgeist”, o espírito do tempo.