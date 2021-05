Está a gozar a sua licença de paternidade e, por isso, temporariamente fora do Parlamento, mas isso não impedirá o líder parlamentar do Bloco de Esquerda de rumar a Matosinhos para participar, este fim de semana, na convenção nacional do partido. Em entrevista à Vichyssoise, programa da rádio Observador, explica que as ambições do BE foram reajustadas desde a última convenção, marcada pela vontade de chegar ao Governo: os resultados eleitorais não chegaram para tanto. A relação com o PS continua, no entanto, a ser o tema mais chamativo da reunião magna bloquista, é por isso que Pedro Filipe Soares critica a “arrogância” dos socialistas, que não têm “sensibilidade” para responder à pandemia. Pelo caminho, aproveita para provocar o PCP: “Já tínhamos alertado para essas insuficiências” do PS…

Mesmo assim, se a direita — particularmente contando com alianças entre PSD e os novos partidos — tiver hipóteses de chegar ao poder, o líder da bancada não tem dúvidas: será “inequívoca” para o Bloco, nesse cenário, a necessidade de travar a direita. Enquanto esse risco não se coloca, começa a construir-se a lista de prioridades para as negociações orçamentais, com um foco de tradicional desentendimento entre BE e PS: “Emprego, emprego, emprego”.

A horas do arranque da convenção, Pedro Filipe Soares assegura ainda que Catarina Martins está bem segura no cargo e garante que os casos recentes no Bloco — como a acusação de violência doméstica a um deputado — nem sequer “beliscam” o discurso do partido.

Há três anos, na última convenção, vimos um Bloco que parecia cada vez mais próximo do poder, e que confessava até ambições de chegar ao Governo. Esta é a convenção em que o Bloco se vai voltar a apresentar como partido de oposição?

Esta convenção acontece num período político diferente. A convenção anterior determinava o caminho até às eleições legislativas. E como tal a definição do Bloco perante o resultado das eleições era uma das preocupações e um dos temas em debate: o que faríamos nesse caminho, quais eram as nossas pretensões e quais eram os planos que tínhamos para implementar nesse caminho. O contexto agora é diferente: não há, pelo menos antecipadamente naquilo que se conhece, umas eleições legislativas no horizonte…