Vai buscar algo ao teatro que não encontra nas outras duas artes?

A linguagem teatral é diferente. O trabalho de câmara é minimalista no sentido em que a câmara tem uma perceção que é sete ou oito vezes mais eficaz do que o olho humano. Quando trabalhamos à frente de uma, “o menos é mais”, bem sabendo que este é um lugar comum. No teatro, a dinâmica não é essa, de todo. Quanto mais um ator estiver vivo e ligado, mais o público vai absorver isso. E depois, caindo noutro lugar comum, quando operamos à frente de uma câmara, temos a oportunidade de repetir. Não correu bem, faz-se outro take. No teatro não. O que faz disto, em termos de adrenalina pura, uma experiência incomparável. Talvez skydiving. É um saltar para o desconhecido.

Esta peça fala também de solidão. Trabalhar sozinho foi difícil ou parece-lhe que era necessário para chegar a esse tal novo desafio?

Nunca me impus à ideia de criar algo que envolvesse outros atores. Sabia que queria o desafio e estava à procura dele, mas isto depois foi uma série de coincidências. As coisas vão acontecendo e nós vamos reagindo. Por mais que tentemos programar ou controlar aquilo que vai acontecer, já está provado que temos muito pouco controlo. A partir do momento em que fomos à procura do material para criar, apareceu-nos a peça “Uma Noite na Lua”. Li as primeiras páginas e foi uma decisão óbvia. Pensei: “OK, isto envolve mesmo trabalho de ator”. Pesquisei sobre a peça, pensei sobre as duas encenações antes e cheguei à conclusão que estava em boa companhia. Espero não desapontar.

A peça fala de um escritor falhado. Estas fases de bloqueio, em que nada sai, obviamente que já as encontrou. Como é que se sai de lá?

Acontece-me constantemente. Se calhar não sou a melhor pessoa para responder. Para mim faz parte do processo. Estamos à procura de uma determinada afinação e às vezes sai tudo ao lado. Ontem fiz um ensaio corrido que foi francamente bom e à noite, fizemos outro, com amigos próximos, e saiu ao lado. Ou seja, ainda ontem à noite vivi uma situação dessas. Faz parte. É impossível pensarmos que as coisas vão correr sempre bem. Correm mais vezes mal do que bem, depois vamos acertando. É um processo. Já tive muitos momentos em que fui visitado pela falta de inspiração.