Pedro Mexia: "Tudo o que faço que não seja escrever é para ganhar a vida ou por simpatia. Escrever é que é importante"

Comentador, cronista, consultor do Presidente da República para a área da Cultura, editor de uma coleção de poesia. Pedro Mexia é tudo isto, mas é poeta. Talvez antes de tudo isto. Tem publicadas duas antologias de poesia em Portugal e uma terceira no Brasil. Foi aos 27 anos que colocou pela primeira vez poemas em livro e lança agora, aos 51, os seus Poemas Reunidos (ed. Tinta da China). Há nestas páginas um pequeno poema que sintetiza em muito o seu trabalho – o tempo e a memória, as referências literárias (Camões, Camilo, Ibsen [dramaturgia], Cesare Pavese, Wallace Stevens, James Joyce), e cinematográficas (A Doce Vida, A Ultrapassagem, Taxi Driver, Fúria de Viver), a experiência e a não-experiência, a carga imagética do não-dito, a necessidade do distanciamento emocional e da postura analítica. Chama-se A Banhista de Pavese:

“A juventude morre

a consciência vivifica

De fora do tempo

vem uma imagem

comum e inatingível:

a entrada da piscina

lá onde uma rapariga é já

E quando ela regressa

à tona, o que vemos?

Que a diverte não a malícia,

mas um frio agradável, fugaz.”

Porquê uma terceira antologia agora, depois de uma segunda publicada em 2021?

Na verdade, os três livros são completamente diferentes. As outras duas são simplesmente antologias, são o resultado do que fui publicando. Publiquei um livro em edição de autor, publiquei três ou quatro em editoras que já acabaram, e, portanto, os livros originais não eram fáceis de encontrar. Por duas vezes foi-me proposto que fizesse antologias – e fiz. Este livro é completamente diferente, é uma antologia no sentido em que é uma escolha. Mas é uma escolha, digamos assim, definitiva. Isto é, os poemas que não estão neste livro estão fora de jogo. O que quis fazer foi um livro de poemas que quero, por agora, que fiquem disponíveis e as pessoas leiam. Mas, ao mesmo tempo, fazendo uma coisa que aprendi a fazer, como digo na nota do final do livro – acho eu, espero que tenha aprendido, mais nas antologias do que nos livros –, que é justamente construir livros.

Não está contente com os livros anteriores que publicou?

Não estou contente com nenhum dos livros enquanto livro. Acho que falharam sempre. E fiquei sempre contente com as antologias: foram duas vezes, e mais uma no Brasil. Achei que nas antologias havia uma estrutura. E agora foi uma possibilidade de fazer um livro onde estão ao mesmo tempo todos os poemas que quero guardar por ora e onde eles têm uma legibilidade, parece-me, maior. Havia poemas que estavam mal organizados, a sequência não lhes dava legibilidade. Acho que agora estão todos ordenados por afinidades. Não diria exatamente temáticas, mas têm afinidades evidentes. Acho que as pessoas, depois de lerem três ou quatro poemas em cada uma das secções, percebem qual é a afinidade dentro de cada uma. Uma das duas dúvidas que tive era se, por exemplo, mantinha ou não poemas de que ainda gosto, mas que já não escreveria hoje. E há vários que não escreveria, de todo. Mas não é por não gostar deles, tanto que os poemas estão aí, é porque eu já não sou essa pessoa. Sou muito diferente hoje do que era aos 20 anos, mesmo muito. Os poemas não têm, na verdade, uma intemporalidade absoluta, nem essa indexação biográfica tem, no fundo, muita importância.

Teve necessidade de dar título a cada capítulo de poemas.

Na verdade, uns tinham título, outros não tinham título, e depois achei que, por uma questão de uniformidade… Encontrei alguns títulos que correspondem a títulos originais dos livros como, por exemplo, Avalanche e Vida Oculta – embora não reúnam necessariamente os poemas que esses títulos continham. Outro é Camões Binocular, de que gosto muito: faz parte de um poema do Vitorino Nemésio [Pedra de Canto].

▲ A capa de "Poemas Reunidos", de Pedro Mexia (Tinta da China)

O seu primeiro livro foi autopublicado. O que é que o levou a querer publicar a poesia que escrevia?

O livro foi enviado para uma editora que acabou por manifestar o interesse em publicá-lo, depois de já estar publicado. Portanto, se eu tivesse sido um pouco mais paciente, não teria sido uma edição de autor, mas tinha bastante pressa em publicá-lo. Foi publicado em ’99. Estava convicto de que tinha ali trabalho publicável.

Não tinha dúvidas sobre o seu trabalho?

Isso tinha imenso. É um livro que tem algumas coisas de que gosto ainda hoje muito, mas tem outras bastante incipientes. Já escrevia havia algum tempo, tinha vontade de publicar um livro. Tinha feito umas edições mais privadas, umas coisas até fotocopiadas, mas tinha interesse em ter um livro. Na verdade, esse primeiro livro esteve em duas livrarias porque eu conhecia os livreiros.

Porquê a pressa de publicar?

Não sei… para ver o olhar de outras pessoas sobre aquilo, para perceber se era por ali. Suponho que era isso. Apesar de tudo, não foi nem muito cedo nem muito tarde. Eu tinha 27 anos. É uma idade mais ou menos dentro do padrão. Em geral, as pessoas estreiam-se tarde. De vez em quando, vejo poetas estangeiros com mais do que um livro publicado e que têm 22 anos. Isso não acontece cá. E eu não escrevia nada que fosse visível com 22 anos, certamente. Mas depois houve um pequeno núcleo – e que são, curiosamente, boa parte dos poemas que estão na primeira parte deste livro – que são os poemas sobre um tema que é estranho interessar-me na altura. Agora é mais normal.

Que é o tempo e a memória.

São temas que me interessavam muito. E que aos 50 anos são temas mais ou menos quase fatais. Mas aos 20 é esquisito. Falar sobre a memória aos 20 anos, sobre o tempo que passou aos 20, pode parecer estranho. Hoje em dia esses poemas têm uma carga diferente porque há uma série de acontecimentos, de pessoas que morreram, de pessoas que envelheceram, eu próprio envelheci, etc. O tempo agora é menos abstrato do que era antes. Quer dizer, o tempo continua a ser abstrato, mas a experiência do tempo é menos abstrata hoje do que era nessa altura.