"Pedro Nuno é o pior candidato alguma vez apresentado pelo PS. Ao nível de Sócrates"

Recusa discutir cenários pós-eleitorais, mas lá vai admitindo que deve governar quem ficar em primeiro lugar. Isenta Luís Montenegro de qualquer responsabilidade na crise política e atira diretamente a Pedro Nuno Santos. Desafina quando o assunto é Luís Marques Mendes e mantém tudo em aberto para as presidenciais — incluindo o surgimento de Paulo Portas.
Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Paulo Núncio, deputado e líder parlamentar do CDS, defende que “Pedro Nuno Santos é, porventura, o pior candidato a primeiro-ministro alguma vez apresentado pelo PS a umas eleições legislativas”. “Provavelmente ao nível do José Sócrates”, acrescenta.
Demonstra menos convicção quando confrontado com a candidatura de Luís Marques Mendes à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas também não se atira para os braços de Henrique Gouveia e Melo. “O CDS apenas tomará uma decisão quando o leque de candidatos presidenciais apresentados estiver consolidado”, deixa no ar Paulo Núncio.
Disse estar “muito desconfortável” com o desencadear da crise, Paulo Portas disse que isto foi tudo um “grande disparate”. Enquanto líder parlamentar do CDS, subscreve toda a estratégia de Luís Montenegro ou é capaz de reconhecer algum tipo de erro?
Em primeiro lugar, o Presidente da República não tinha outra opção senão convocar eleições depois da moção de confiança ter sido rejeitada. Estas eleições eram perfeitamente escusadas. São eleições que os portugueses não querem e põem em causa um ativo fundamental que é a estabilidade política. São as terceiras eleições em três anos, e todos — agentes políticos, partidos, comunicação social, sociedade — temos de fazer um esforço grande no sentido de evitar que Portugal volte a uma situação de instabilidade política crónica, como aquela que marcou a I República.
Luís Montenegro fez esse esforço? Fez o seu papel?
Penso que sim.
Então não reconhece nenhum erro? Até o próprio Luís Montenegro reconheceu que não reagiu aos “ímpetos comunicacionais” como deveria ter reagido.
Sim, mas acho que a responsabilidade da crise é das oposições. Em três semanas, em apenas três semanas, foram apresentadas duas moções de censura e foi rejeitada uma moção de confiança que derrubou o Governo.
Quem apresentou a moção de confiança foi o Governo.
Sim, mas foi chumbada pelos partidos da oposição.
Depois de o PS ter ajudado a chumbar duas moções de censura. O que é que se esperaria mais do PS?
O PS, se quisesse estabilidade política, podia ter-se abstido na moção de confiança e teria salvaguardado a sua coerência de não dar confiança absoluta à política que tinha sido seguida por este Governo. Optou por rejeitar a moção de confiança e, com isso, derrubar o Governo.
Portanto, não há nenhuma responsabilidade de Luís Montenegro.
Penso que o Governo governou bem nestes 11 meses e que era fundamental apresentar aquela moção de confiança tendo em conta o clima de suspeição que se gerou no país. O Governo não tem, ou não tinha maioria absoluta e era fundamental saber se tinha a confiança da Assembleia para continuar a governar. Os partidos de oposição fizeram as suas escolhas: derrubaram o Governo e agora vamos para as eleições. Nestas eleições, há duas opções muito claras: ou os portugueses votam na irresponsabilidade e na incompetência do PS, liderado por Pedro Nuno Santos, que é porventura o pior candidato a primeiro-ministro alguma vez apresentado pelo PS a umas eleições, ou votam na recondução de um bom Governo.
Pedro Nuno Santos é pior do que José Sócrates?
Provavelmente ao nível do José Sócrates. Mas Pedro Nuno Santos, pela sua irresponsabilidade e pela sua incompetência — aliás manifesta quando exerceu funções de ministro — é uma péssima escolha do PS para primeiro-ministro e todas as sondagens o dizem.
“É expectável é que o CDS ganhe força no Governo e na AR”
Naquele fim de tarde-noite de 11 de março, tanto quanto foi possível observar naquela hora em que o Governo e o PS encetavam as últimas conversas, Nuno Melo passeava-se pelos corredores do Parlamento e esteve na sala do grupo parlamentar do CDS, longe do núcleo duro de Luís Montenegro. Se o CDS não tem voto nestas questões nucleares como uma moção de confiança, tem voto em quê?
É a vossa interpretação. O CDS está no Governo de corpo inteiro. Evidentemente, não vou revelar aquilo que sei sobre o que se passou na negociação e na discussão da moção de confiança e a intervenção do CDS nesse papel.
O afastamento físico não foi um afastamento do núcleo de decisão?
Não, isso é um fait-divers. A AD mostrou nestes 11 meses que é uma coligação sólida, que governou bem e que temos uma enorme tranquilidade e uma enorme serenidade. Temos uma enorme sensação de dever cumprido. No Governo, para além de todas as decisões que tomámos em conjunto, o CDS tinha duas responsabilidades fundamentais: na Defesa e na Administração Interna. Conseguimos fazer da Defesa uma prioridade nacional e valorizar e dignificar o estatuto dos nossos militares e dos nossos antigos combatentes; na Administração Interna, conseguimos fazer uma aposta decisiva na segurança dos cidadãos e valorizar o estatuto das nossas Forças de Segurança.
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Luís Montenegro e Rui Rocha têm falado abertamente num acordo pós-eleitoral para formar uma maioria. O CDS sentir-se-ia confortável se visse o primeiro-ministro ceder, por exemplo, dois Ministérios à Iniciativa Liberal?
Isto são cenários que competem aos comentadores e aos jornalistas fazer. No CDS, estamos absolutamente empenhados na Aliança Democrática, nas próximas eleições e, acima de tudo, em reforçar as condições de governabilidade e de estabilidade política num próximo Governo.
Ainda que isso possa significar uma perda de relevância do CDS.
Pelo contrário: reforçando a votação na Aliança Democrática, o que é expectável é que o CDS ganhe força, quer no Governo, quer no Parlamento.
É expectável no sentido em que o CDS desejaria ter mais ministros?
É cedo para falar sobre a composição do próximo Governo. Cada coisa a seu tempo. Estamos completamente focados em ganhar as próximas eleições e reforçar as condições de governabilidade de um futuro Governo da Aliança Democrática. Durante esta legislatura, o PS contou sempre com o Chega para derrubar medidas e políticas do Governo e para impedir que o Governo concretizasse um conjunto de reformas fundamentais. Pretendemos que o Governo possa cumprir o seu programa sem estar dependente dos conluios e dos acordos entre PS e Chega — nos últimos 11 meses, o Chega viabilizou 95% das propostas que o PS apresentou e que foram a votação final global; apenas votou contra 3. Se isto não é conluio e não é estar de mãos dadas com o Chega, então o que será?
“Acho que é importante ficar em primeiro para exercer funções de PM”
As sondagens parecem apontar para um quadro de maioria de deputados de direita na Assembleia da República. Se o PS vencer as eleições, a AD deveria permitir a Pedro Nuno Santos governar?
Estamos completamente focados em ganhar e não queria falar de outro cenário. A última sondagem dá precisamente à AD em primeiro lugar, o que é um ótimo sinal. É certo que há muitos indecisos, mas isso até pode significar que a AD está mais à frente do que aquilo que surge efetivamente nos números da sondagem. E há uma coisa que para mim é óbvia: ouvindo a generalidade das notícias e dos comentários, a AD já teria perdido as eleições e já seria a terceira ou a quarta força política em Portugal; felizmente as sondagens demonstram que não é assim e acho que há muita gente que no dia 18 de maio vai ter uma grande surpresa.
Pedro Nuno Santos tem falado na questão da “reciprocidade” e que vai exigir para o PS aquilo que deu a este Governo da AD. No caso de o PS ficar à frente, mas com uma maioria direita na Assembleia da República, a tentação da AD deve ser qual?
Não vou comentar uma hipótese que acho praticamente impossível. Não acredito, sinceramente, que Pedro Nuno Santos ganhe as próximas eleições. E Luís Montenegro já disse que só governaria se ficasse em primeiro lugar.
O que ainda adensa mais esta questão. Sendo assim a direita, nomeadamente o PSD, deveria indicar outro candidato a primeiro-ministro?
Luís Montenegro tem sido muito coerente nas suas posições. Defendeu isso nas últimas eleições e volta a defender nestas eleições. Acho que é algo que o distingue de outros políticos. Luís Montenegro disse, desde o início, que para ter legitimidade para exercer o cargo de primeiro-ministro em plenitude, entendia que devia ganhar as eleições. Volta a fazê-lo agora. Acho que isso é uma questão de clareza e de honorabilidade do primeiro-ministro e eu acompanho-o nessa intenção. Acho que é muito importante, ao contrário do que aconteceu no passado, designadamente nas ‘geringonças’ de António Costa, ganhar, ficar à frente nas eleições, ser a coligação mais votada, para poder exercer em plenitude as funções de primeiro-ministro.
Se Luís Montenegro for, de alguma forma, um bloqueio para que a direita possa governar e formar essa tal maioria, então deve sair?
Luís Montenegro, estou convencido, será o próximo primeiro-ministro de Portugal. Não será bloqueio a coisa nenhuma.
Perante a indisponibilidade de Luís Montenegro para governar perdendo as eleições, Pedro Passos Coelho poderia ser um líder para uma maioria?
Estamos completamente apostados na vitória de Luís Montenegro. É o único cenário para o qual estamos a trabalhar e por isso não me peça para fazer comentário político.
É um agente político que pode vir a ser confrontado com estas situações.
Estou focado em ganhar eleições e achamos mesmo que as pessoas confrontadas com as várias opções nas próximas eleições vão acabar por decidir, e espero de uma forma reforçada, na recondução de um bom governo, que pôs a economia a crescer bem acima da média europeia, que aumentou salários, que reduziu impostos para as famílias, para os jovens, para as empresas, e um governo que aumentou pensões para todos os pensionistas e o complemento solidário para idosos. Estou certo que merecerá a votação maioritária do povo português.
“Sei muito pouco de Gouveia Melo, dos seus valores e princípios”
O CDS está resignado e vai apoiar Luís Marques Mendes?
As eleições presidenciais são um capítulo que ainda não se abriu no CDS. Estamos completamente concentrados nas eleições legislativas e em ganhar uma vez mais as eleições legislativas. Depois teremos uma prova muito importante para o CDS, que são as eleições autárquicas.
O facto de as presidenciais terem sido empurradas para a frente do calendário abre margem para o CDS ainda sonhar com o aparecimento de Paulo Portas, por exemplo?
É uma matéria que ainda não abrimos internamente. Deixem-me só falar da questão das autárquicas: o CDS governa cerca de cinquenta Câmaras, seis sozinho e as restantes em coligação com o PSD. Somos a quarta força política autárquica no país e estas eleições autárquicas são muito importantes para o CDS.
Mas de zero a Assunção Cristas, quanto é que acredita que Paulo Portas ainda pode aparecer enquanto candidato?
Não me substituo às pessoas. As eleições presidenciais são um ato de vontade pessoal. São os candidatos que têm de se apresentar. O CDS apenas tomará uma decisão quando o leque de candidatos presidenciais apresentados estiver consolidado.
É porque não está satisfeito com quem já assumiu formalmente a candidatura?
É extemporâneo fazer esse tipo de conclusões. Só abriremos esse debate quando o leque de candidatos estiver consolidado.
Henrique Gouveia Melo pode ajudar o CDS a definir uma posição nas presidenciais? É um bom candidato?
Objetivamente, sei muito pouco de Gouveia Melo, sei muito pouco do que pensa sobre o país, sobre o futuro, os seus princípios, os seus valores.
Mas conhece muito bem Luís Marques Mendes. É inevitável. Se não o convence depois de 20 ou 30 anos de exposição pública e política…
Percebo a pergunta, mas volto a dizer: o capítulo das presidenciais não foi aberto. O CDS não tomou posição sobre nenhum candidato. Quando esse capítulo for aberto, quando os órgãos do partido se reunirem para tomarem decisões, o CDS informará qual é o candidato presidencial que apresentará, que apoiará.
O CDS está disposto a abdicar de vereadores em Lisboa para integrar a Iniciativa Liberal?
Essa é uma matéria que neste momento não está sobre a mesa. Neste momento, o que temos é uma coligação liderada por Carlos Moedas e que tem três vereadores do CDS. Uma coligação que está a fazer um bom trabalho e estamos focados para ganhar uma vez mais.
A IL é bem-vinda à equipa de vereadores de Carlos Moedas?
É uma decisão que tem de ser tomada primeiro pela coligação e depois pelos órgãos locais do partido. São matérias que ainda não estão a ser discutidas. Já ouvi as mais variadas posições por parte da Iniciativa Liberal. Se bem se recordam, a IL foi convidada nas últimas eleições autárquicas para integrar a coligação e disse que não. E a recusa da Iniciativa Liberal quase que custou a vitória do centro-direita.
Filipe Anacoreta Correia será outra vez aposta do CDS para esta nova fase da vida da coligação?
Que eu saiba, Filipe Anacoreta Correia continua a ser militante do CDS. Não vejo razão para falar dele em particular.
O CDS entende por bem que continue a integrar a coligação?
As listas não estão definidas. Em primeiro lugar, Carlos Moedas ainda não decidiu se se recandidata ou não. Em segundo lugar, não sabemos ainda como é que vai ser composta a coligação para voltar novamente a vencer as eleições em Lisboa. Evidentemente, excuso-me de fazer referências a pessoas em particular, uma vez que neste momento o cenário não está ainda consolidado.
“Tentaria placar Pedro Nuno e Ventura ao mesmo tempo”
Vamos entrar no segundo segmento do nosso programa, o bloco “Carne ou Peixe”, em que só pode escolher uma de duas opções. Imagine que está de volta aos seus bons velhos tempos de rugby e só pode fazer ou só poderia fazer uma placagem a uma pessoa, faria Pedro Nuno Santos ou André Ventura?
Sabe que o rugby é um grande desporto. É um desporto de valores e de princípios. É também um desporto de combate e é possível placar dois jogadores ao mesmo tempo. Tentaria placá-los ao mesmo tempo e placagens firmes, placagens que permitissem que a minha equipa, que naquele caso estaria a defender, passasse imediatamente ao contra-ataque com os dois jogadores pelo chão.
Ao lado de quem preferia rugir como um leão na festa do Sporting no Marquês de Pombal: Francisco Rodrigues dos Santos ou Filipe Anacoreta Correia?
Não sei se o Filipe é do Sporting. Sei que Francisco Rodrigues dos Santos é e, por isso, todos os sportinguistas fazem parte daquela família. Espero mesmo que essa seja uma das alegrias que vamos ter no próximo dia 18 de maio.
Preferia voltar ao Ministério das Finanças tendo como ministro Fernando Medina ou Mário Centeno?
Nem um, nem outro. Acho que não foram bons Ministros das Finanças.
Preferia voltar ao Ministério das Finanças com Ministros como João Morais Leitão ou como António Bagão Félix.
Se fosse candidato à liderança do CDS, quem escolheria como mandatário: Paulo Portas ou Manuel Monteiro?
Tenho uma relação de amizade com ambos. Diria que se os dois aceitassem, ficaria muito contente, embora não esteja na minha perspetiva candidatar-me a presidente do CDS.