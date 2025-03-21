"Pedro Nuno é o pior candidato alguma vez apresentado pelo PS. Ao nível de Sócrates"

Recusa discutir cenários pós-eleitorais, mas lá vai admitindo que deve governar quem ficar em primeiro lugar. Isenta Luís Montenegro de qualquer responsabilidade na crise política e atira diretamente a Pedro Nuno Santos. Desafina quando o assunto é Luís Marques Mendes e mantém tudo em aberto para as presidenciais — incluindo o surgimento de Paulo Portas.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Paulo Núncio, deputado e líder parlamentar do CDS, defende que “Pedro Nuno Santos é, porventura, o pior candidato a primeiro-ministro alguma vez apresentado pelo PS a umas eleições legislativas”. “Provavelmente ao nível do José Sócrates”, acrescenta.

Demonstra menos convicção quando confrontado com a candidatura de Luís Marques Mendes à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas também não se atira para os braços de Henrique Gouveia e Melo. “O CDS apenas tomará uma decisão quando o leque de candidatos presidenciais apresentados estiver consolidado”, deixa no ar Paulo Núncio.

[Ouça aqui a Vichyssoise]

Disse estar “muito desconfortável” com o desencadear da crise, Paulo Portas disse que isto foi tudo um “grande disparate”. Enquanto líder parlamentar do CDS, subscreve toda a estratégia de Luís Montenegro ou é capaz de reconhecer algum tipo de erro?

Em primeiro lugar, o Presidente da República não tinha outra opção senão convocar eleições depois da moção de confiança ter sido rejeitada. Estas eleições eram perfeitamente escusadas. São eleições que os portugueses não querem e põem em causa um ativo fundamental que é a estabilidade política. São as terceiras eleições em três anos, e todos — agentes políticos, partidos, comunicação social, sociedade — temos de fazer um esforço grande no sentido de evitar que Portugal volte a uma situação de instabilidade política crónica, como aquela que marcou a I República.

Luís Montenegro fez esse esforço? Fez o seu papel?

Penso que sim.

Então não reconhece nenhum erro? Até o próprio Luís Montenegro reconheceu que não reagiu aos “ímpetos comunicacionais” como deveria ter reagido.

Sim, mas acho que a responsabilidade da crise é das oposições. Em três semanas, em apenas três semanas, foram apresentadas duas moções de censura e foi rejeitada uma moção de confiança que derrubou o Governo.

Quem apresentou a moção de confiança foi o Governo.

Sim, mas foi chumbada pelos partidos da oposição.

Depois de o PS ter ajudado a chumbar duas moções de censura. O que é que se esperaria mais do PS?

O PS, se quisesse estabilidade política, podia ter-se abstido na moção de confiança e teria salvaguardado a sua coerência de não dar confiança absoluta à política que tinha sido seguida por este Governo. Optou por rejeitar a moção de confiança e, com isso, derrubar o Governo.

Portanto, não há nenhuma responsabilidade de Luís Montenegro.

Penso que o Governo governou bem nestes 11 meses e que era fundamental apresentar aquela moção de confiança tendo em conta o clima de suspeição que se gerou no país. O Governo não tem, ou não tinha maioria absoluta e era fundamental saber se tinha a confiança da Assembleia para continuar a governar. Os partidos de oposição fizeram as suas escolhas: derrubaram o Governo e agora vamos para as eleições. Nestas eleições, há duas opções muito claras: ou os portugueses votam na irresponsabilidade e na incompetência do PS, liderado por Pedro Nuno Santos, que é porventura o pior candidato a primeiro-ministro alguma vez apresentado pelo PS a umas eleições, ou votam na recondução de um bom Governo.

Pedro Nuno Santos é pior do que José Sócrates?

Provavelmente ao nível do José Sócrates. Mas Pedro Nuno Santos, pela sua irresponsabilidade e pela sua incompetência — aliás manifesta quando exerceu funções de ministro — é uma péssima escolha do PS para primeiro-ministro e todas as sondagens o dizem.