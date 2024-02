O debate da noite anterior tinha entusiasmado o PS, mas o amanhecer trouxe a necessidade de Pedro Nuno Santos vir esclarecer duas ideias centrais na estratégia socialista. Primeiro para explicar que, afinal, prometer não obstaculizar um governo minoritário da AD não significa abrir mão de governar em caso de maioria de esquerda. A segunda é que pode não ter falado em André Ventura no debate com Luís Montenegro mas a assombração da extrema-direita sobre o PSD continua a ser o abono da família socialista para tentar cavar votos ao centro. O debate deu oxigénio a um PS assustado com um líder encolhido, que aproveitou o confronto para dar um salto e tentar encurralar Montenegro entre o seu tabu e a “instabilidade” da direita. A esquerda à sua esquerda alinha.

Não foi por acaso que o socialista deixou cair a clarificação no debate com o principal adversário. “O debate com o maior partido da oposição e com quem disputamos eleições é para sermos clarificadores“, comenta-se no seu núcleo do líder do PS para justificar o timing deste posicionamento de Pedro Nuno. No topo do partido garante-se não ter existido uma mudança, mas admite-se um “acrescento” face ao que o líder tinha dito sobre o mesmo assunto até aqui. “Era preciso ser absolutamente claro e dizer ao que se vai e não haver a mais pequena dúvida sobre posicionamentos do PS, independentemente do resultado“, acrescenta outro socialista ouvido pelo Observador.

Há pouco mais de uma semana, no debate com Rui Tavares, a pergunta foi a mesma e Pedro Nuno ficou-se por um “governo se ganhar ou tiver maioria, se perder e não conseguir maioria fico na oposição”. Esta segunda-feira o tal “acrescento”: “O PS não apresentará uma moção de rejeição nem viabilizará nenhuma moção de rejeição” contra um programa de Governo da AD. E abriu a porta, pela primeira vez, a uma solução à Guterres, protagonizada pelo outro lado do espectro político — ainda que tenha recusado dizer já se viabilizaria o primeiro Orçamento de uma direita em maioria relativa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.