Acredita convictamente que o próximo ano será de recuperação do país e do PS, entende que os socialistas podem ter um resultado positivo nas próximas eleições europeias e deixa um prognóstico: António Costa pode vir a ser candidato a novo mandato como primeiro-ministro em 2026. Se for, nota Álvaro Beleza, arrisca-se muito seriamente a ganhar. “É muito difícil um primeiro-ministro perder eleições. Os portugueses são muito conservadores.”

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, o presidente da SEDES e antigo dirigente socialista não poupa críticas a uma parte da nova geração que se está afirmar no partido e a ascender a cargos ministeriais. “Hoje vão para os governos os que fizeram carreiras na ‘jota’. Isso é poucochinho. Não têm maturidade para serem membros do Governo. E não chega ser esperto, inteligente e ler uns livros ou ganhar umas distritais e a JS”, lamenta.

Nesta entrevista, o “socialista-liberal”, como se define, fala ainda dos factos conhecidos à boleia da comissão parlamentar de inquérito à TAP e os estilhaços que vão atingindo Pedro Nuno Santos. “Esta história da TAP vai ser um cemitério político. Já está a ser. Vai haver muitos mortos e feridos. Pedro Nuno é o mais afetado, coitado. Isto não é fácil para ele, até porque é o maior responsável. Era ele que tinha a tutela da TAP e passa muito por ele”, reconhece.

