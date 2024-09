Pedro Nuno só visitou e reuniu com autarcas de concelhos afetados pelos incêndios que são do PS

A presidente da câmara de Vila Pouca de Aguiar, Ana Rita Dias, disse ao Observador que “não houve qualquer contacto do líder do PS”, apesar do concelho ter registado mais de 10 mil hectares ardidos, cinco casas destruídas, bem como três armazéns agrícolas, um armazém industrial, depósitos de água, e várias culturas atingidas. A autarca do PSD acrescentou, no entanto, que terá “todo o gosto” em receber Pedro Nuno Santos no município.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O presidente da câmara de Peso da Régua, José Manuel Gonçalves disse também que “não houve absolutamente nenhum contacto” do líder do PS em nenhum momento. O autarca do PSD sublinhou que teria sido mais grave se “fosse um membro do Governo a fazê-lo”, e que a escolha de só visitar municípios socialistas é legítimos, mas torna uma visita do líder da oposição numa “deslocação meramente partidária”. “Torna mais evidente que não privilegiou visitar os municípios por necessidade a ajuda, mas a cor partidária”, concluiu o autarca social-democrata.

Já o presidente da câmara municipal de Águeda, distrito de Aveiro, pelo qual Pedro Nuno Santos foi eleito, disse que o líder do PS lhe ligou no dia 18 de setembro à hora de almoço. Jorge Almeida, do PSD, contou que “a conversa foi demorada e bastante focada nos problemas” e que o secretário-geral do PS até “manifestou disponibilidade para ajudar a encontrar soluções e implementar com o governo”. No entanto, em nenhum momento “mostrou intenção de ir a Águeda“. Durante o período dos incêndios, o líder do PS, que também é deputado eleito por Aveiro, contactou dois autarcas do distrito de concelhos afetados por mensagem (Ribau Esteves, de Aveiro, e António Loureiro, de Albergaria-a-Velha). Mas também não visitou estes distritos — que são, respetivamente, PSD e CDS — neste périplo pelas áreas ardidas.