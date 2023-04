Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, considera que o PSD está, cada vez mais, a transmitir uma “sensação” de que “prefere estar colado ao PS” do que fazer parte de um acordo que inclua o partido liderado por André Ventura. Ainda assim, num cenário em que fosse preciso viabilizar um governo social-democrata ou deixar o PS manter-se no poder, não deixa espaço para dúvidas: “Era impossível o Chega dar a mão ao PS.”

Em entrevista nas jornadas parlamentares, em Évora, admite que o partido tem orgulho em estar sozinho à direita (“Não estamos aqui para ser fofinhos”) e promete trabalhar para ultrapassar o PSD, um objetivo já estabelecido por André Ventura. Até lá, aponta ao PSD e à IL, que fizeram “juras de amor um ao outro” e que estão em clima de “namoro”.

Depois da promessa de que o Chega levará a cabo uma “ação firme” enquanto o Presidente do Brasil estiver a discursar no dia 25 de Abril, Pedro Pinto — questionado sobre se as razões se prendem com a corrupção ou com a postura relativamente à guerra na Ucrânia — aponta que a “grande diferença” entre Lula e Bolsonaro é o facto de o atual Presidente ter estado preso.

