Sendo assim, como estão as empresas a reagir neste momento face a uma incerteza mais controlada?

Penso que já se reinventaram internamente e estão a gizar estratégias para o crescimento. O nível de resiliência que as organizações demonstraram foi absolutamente soberbo. Não deixámos de ter serviços, de conseguir ir ao supermercado… Desse ponto de vista, face às circunstâncias, correu tudo muito bem. Acredito que esses mecanismos de resiliência, criados com determinado nível de urgência no início da pandemia, hoje estão mais enraizados.

O pensamento das empresas já está no pós-pandemia?

As empresas, ou organizações, estão a pensar no “nunca normal” do pós-pandemia. Chamar-lhe “novo normal” não é bem verdade. Foi um pouco isso que debatemos no evento que a Accenture Interactive organizou há dias com o Observador: que novos hábitos ganharam os consumidores, o que é preciso nas organizações para irem ao encontro desses novos hábitos, o que mudou do ponto de vista da experiência do cliente, como conseguimos lidar com temas novos como o propósito e os valores das empresas, que novos produtos e serviços passaram a ser ultra-relevantes… Ficámos todos cada vez mais digitais. Note-se que, durante algumas semanas, no início da pandemia, tivemos um nível de adoção do digital equivalente à evolução dos últimos 11 anos.

Isso não volta atrás?

Acredito que não e os estudos que estamos a realizar dizem-nos que não. Num último estudo, cerca de 80% dos inquiridos disseram-nos que os novos hábitos de compras online e as novas experiências digitais vieram para ficar. Algumas pessoas já tinham esta experiência, outras adquiriram-na com a pandemia e viram aqui mais-valias, por isso não querem voltar atrás. Há outras dimensões: o facto de passarmos mais tempo em casa, de entendermos a saúde e o bem-estar de maneira mais holística. Abrem-se novas possibilidades de mercado face a estes novos comportamentos humanos, o que obriga a que as empresas tenham de criar novas experiências, novos produtos, novos serviços, para irem ao encontro destas novas necessidades.

No debate Accenture/Observador falou-se de “business of experience”, ou “negócio da experiência”, que é uma nova forma de as empresas se relacionarem com os consumidores. Esta ideia já existia ou nasceu com os efeitos da pandemia?

Era uma tendência e foi acelerada pelos efeitos da pandemia. Não era novidade que, enquanto consumidores, privilegiamos mais a experiência do que marcas, produtos e serviços. Há um exemplo clássico: a Apple não criou o primeiro leitor de MP3, mas quando lançou o iPod [2001] fê-lo de uma forma distinta que proporcionava uma experiência distinta. O mesmo se pode dizer da forma como a Netflix alterou a experiência de consumir conteúdos.

Mas o consumidor valoriza a experiência do produto propriamente dito e também a experiência de compra. Tinha de ser fácil e agradável comprar o iPod.

Tudo isso é experiência. Esse é um ponto muito relevante do “business of experience”. Pensar a experiência não é apenas pensar nos processos de negócio antigos e passá-los de papel para vidro, quer dizer, torná-los digitais. Pensar a experiência passa por saber como é que tiro partido do digital, para efetivamente melhorar a experiência do cliente. Parte daquilo que é ser digital vai para além do que é visto num ecrã, num dispositivo. É preciso fazer alterações ao nível dos processos e das pessoas.

Uma marca que oferece nas lojas físicas um ecrã à entrada para o cliente escolher o que vai comprar, está a fazer o quê? A dar uma experiência física e digital que facilita a experiência global do cliente face à marca?

Sim, porque a experiência não tem de ser apenas digital. Pode ser uma mistura do mundo físico com o digital.

A Accenture Interactive foca-se sobretudo na digitalização da experiência?

Também investimos desde há alguns anos no mundo físico. Usa-se uma palavra, talvez não muito brilhante, que é figital: a combinação do que é o mundo físico e digital e como desenhar experiências para ambas as componentes. Como seres humanos não pensamos em canais. “Agora vou utilizar o digital, agora vou à loja.” Não, fazemos as escolhas que temos de fazer e somos como a água, fluímos pelos canais. Um desenho de experiência bem feito tem de ter em conta este fator humano, não apenas o fator tecnológico e dos dados que as empresas podem ter acerca das pessoas.

Nesse sentido, o “business of experience” veio substituir a noção anterior “customer experience”? Ou leva-a mais longe?

Tipicamente o “customer experience” está focado na experiência do cliente em torno de um determinado touchpoint, como seja o ecrã do telemóvel. O “business of experience” tem uma visão mais ampla. Junta não só o canal de interação, não apenas a experiência digital ou física, mas também os produtos e serviços, a necessidade dos clientes e o propósito. Estes três aspetos foram muito acelerados pelos efeitos da pandemia.