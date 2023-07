“Pedro, presidente!” “Pedro, presidente!” “Pedro, presidente!” Este foi um dos gritos que mais se ouviu no Complexo Desportivo Municipal de Alhóndigo, em Getafe, no sul de Madrid, onde os socialistas espanhóis encerraram, esta sexta-feira, a campanha para as eleições gerais. Entre militantes e simpatizantes do PSOE, parece não haver dúvidas: Pedro Sánchez será reeleito e manterá o cargo de chefe de governo.

“Fizemos a melhor campanha possível. Vamos ganhar as eleições. Vamos absolutamente ganhá-las”, declarou Pedro Sánchez, ao mesmo tempo que irrompia um forte aplauso no complexo desportivo, que foi pequeno para tanta gente; estiveram presentes cerca de 2.500 pessoas, mas algumas tiveram de ficar no exterior a assistir através de um ecrã ao discurso do líder do governo espanhol, ao de Teresa Ribera, vice-presidente do governo e ministra da Transição Ecológica e ao de Juan Lobato, secretário-geral do PSOE Madrid.

Em Getafe, Pedro Sánchez foi recebido com grande êxtase pelos socialistas e até pôde recordar os tempos de juventude. É que o centro desportivo recebe partidas de basquetebol, modalidade que o socialista praticou até aos 21 anos. No pavilhão, os cestos e os placards que indicam o resultado mantiveram-se visíveis, ao lado de um grande palco vermelho, cor associada ao PSOE e que esteve presente em bandeiras, cartazes e até leques de papel, que contrastavam com o branco do recinto.

