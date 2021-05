Subscrever Podcast:

Não são de hoje as demarcações do deputado Pedro Rodrigues do atual líder do seu partido. Rui Rio, diz o antigo líder da JSD, não tem conduzido o partido da melhor maneira e não tem apresentado “uma alternativa clara” ao Governo. No programa Vichyssoise, da rádio Observador, o social-democrata falou da “doença crónica” que tem e sobretudo do futuro do partido onde milita há 25 anos, prometendo empenho da próxima discussão interna que prevê para o início de 2022.

E ainda comenta a intervenção de Rui Rio na Convenção do Movimento Europa e Liberdade, considerando que o líder entrou numa “depuração ideológica” nociva aos objetivos do partido.

Houve esta semana a Convenção do MEL, uma espécie de Aula Magna das Direitas. Rui Rio disse que o PSD não é um partido de direita. Concorda com esta afirmação?

Se há matéria que o PSD tem desenvolvido com pouco sucesso nos últimos anos é esta espécie de depuração ideológica do que é o PSD. Sou militante há 25 anos e filiei-me num partido que foi fundado em Portugal com um largo espectro de pontos de vista do que é a sociedade portuguesa e para onde deve caminhar Portugal.

Vai do centro esquerda à direita liberal…

Sim, à direita social de que Marcelo Rebelo de Sousa falava na sua campanha para as presidenciais.

É um erro Rui Rio dizer naquele fórum que o PSD não é um partido de direita?

É um erro o PSD procurar uma certa depuração ideológica, seja naquele fórum ou noutro de outra natureza, porque quando o PSD ou alguns atores políticos do PSD procuram dizer que somos um partido de centro ou de centro esquerda ou de direita ou um partido liberal, o que estamos a procurar fazer, o resultado que alcançamos, é reduzir a capacidade de intervenção do PSD na sociedade portuguesa. E sobretudo estamos a diminuir aquela que é a grande riqueza do PSD. Enquanto que o PS, o PCP, e o CDS nasceram acoplados a uma determinada família internacional, o PSD não.

A questão aqui não é o posicionamento ideológico mas considerar que o PSD não se pode acantonar?

Não se pode acantonar nem negar a si próprio. Quando o PSD procura dizer que é um partido de direita ou de centro esquerda, ou de centro (seja o que isso for), quando o está a fazer está a negar as suas próprias raízes e origem. E é isso que não devemos fazer. Ao fazê-lo estamos a perder a diversidade que caracteriza o PSD e a capacidade que sempre tivemos ao longo da história de fazer um programa reformista que nos permitiu ao longo dos anos captar os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa. E quando nos acantonamos, aquilo que alcançamos é uma redução do nosso espaço político de intervenção.