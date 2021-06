À rejeição da maioria dos espanhóis, inclusive de mais de metade do seu eleitorado, o governo de Pedro Sánchez enfrenta também a oposição dos tribunais, nomeadamente do Tribunal Supremo espanhol, que emitiu um parecer desfavorável. Sem contar, claro, com a forte oposição de que é alvo por parte dos restantes partidos espanhóis, que acusam o chefe do executivo espanhol de dar a mão aos independentistas para se manter no poder. A medida é, por isso, arriscada a vários níveis para Sánchez.

“O principal risco é que o processo de diálogo que Sánchez quer abrir com os líderes catalães não leve a um acordo ou que se se perceba que o independentismo está a utilizar os indultos como forma de acelerar um processo de secessão”, afirma o politólogo Torreblanca, sublinhando que a estratégia de Sánchez passa por adiar ao máximo o “não” ao movimento independentista quando este exigir um novo referendo. “Se Sánchez aceitasse um referendo seria uma aposta muito arriscada. Sánchez quer empurrar essa negociação até ao final da legislatura para não se ver obrigado a fazer uma concessão”, reitera.

Acresce que os cada vez mais inevitáveis indultos surgem meses depois de o PSOE ter sido o partido mais votado nas eleições autonómicas de fevereiro na Catalunha (embora não tenha conseguido formar governo, não obstante as tentativas de convencer a ERC a abandonar os restantes partidos independentistas e a formar uma coligação de esquerda com os socialistas e o Podemos). Ou seja, o líder do governo espanhol procura reforçar a sua posição na Catalunha, uma das maiores regiões de Espanha, que será importante em futuras eleições legislativas.

Resta, no entanto, saber se a estratégia impopular dos indultos, que gera benefícios a curto prazo, garantindo o apoio da ERC a nível nacional, resulta no médio/longo prazo. Nesse sentido, na imprensa espanhola, há várias semanas que se especula que Pedro Sánchez esteja a preparar uma remodelação do governo, para dar novo fôlego ao executivo até final do mandato, aproveitando a mudança de liderança em curso no Podemos. É, por isso, expectável que o anúncio dos indultos e a remodelação governamental possam coincidir — ao que tudo indica no final de junho, início de julho, segundo os media espanhóis — numa tentativa de potenciar a estratégia de comunicação do executivo, maximizando os benefícios em detrimento dos custos de uma decisão política arriscada.

A “mudança de guião” e o anúncio do fim da via unilateral por Junqueras

Enquanto Pedro Sánchez ultima a sua estratégia para as próximas semanas, as divisões dentro do PSOE quanto aos indultos aos líderes catalães parecem estar a ser sanadas pouco a pouco, tendo o ex-chefe de governo socialista José Luís Zapatero elogiado Sánchez numa entrevista à Cadena Ser: “Será um dos momentos do seu mandato pelo qual será recordado.”

Na mesma entrevista, Zapatero, tal como aconteceu nas últimas horas com outros barões socialistas, conforme escreve o El Mundo, regozijou-se com as declarações de Oriol Junqueras relativamente ao processo independentista — a principal figura da ERC reconheceu alguns erros por parte do movimento independentista catalão —, motivo que levou a um serenar de ânimos entre as hostes socialistas e até a um certo alívio que permitiu conter críticas internas.