Pedro Silva Pereira. NATO? "Divergência entre PS e PCP nunca foi escamoteada"

O vice-presidente do Parlamento Europeu recorda que sempre houve “grande benevolência” do PCP para com os “desvios do totalitarismo e imperialismo soviético”, mas que este caso ainda é tem menos justificação, uma vez que não há sequer uma identificação ideológica com o regime de Vladimir Putin. Em entrevista no programa Vichyssoise, Pedro Silva Pereira, defende que é possível aprofundar ainda mais as sanções aos oligarcas russos.

O antigo ministro do PS — que fazia parte do núcleo duro do Governo de maioria absoluta de José Sócrates — diz que o futuro Governo de maioria de António Costa manterá o respeito “pelas instituições democráticas” e pelo “Estado de Direito”.

O Parlamento Europeu, do qual é vice-presidente, aprovou a condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia. Houve apenas 13 deputados que votaram contra. Envergonha-o, ou entristece-o, que dois desses sejam portugueses e até ex-parceiros de coligação do PS?

Esta resolução é muito importante, aprovada por uma esmagadora maioria, e construída com a contribuição dos principais grupos políticos, incluindo aquele a que pertence o PCP. É de facto lamentável que o PCP se tenha colocado do lado errado da História e votado contra esta resolução. É um erro que ficará a marcar, como uma página negra, a sua história. A verdade é que o PCP tem a legitimidade para ter a sua leitura sobre os antecedentes desta invasão, sobre as preocupações de segurança da Rússia em relação ao alargamento da NATO, e até para discordar das sanções contra a Rússia e os seus oligarcas ou as medidas de apoio militar à resistência heróica da Ucrânia. Mas a verdadeira raiz do problema que explica esta votação do PCP é que se recusa a condenar a agressão militar russa. Tem-se falado muito do modo como votou na votação final e chamo a atenção para como votou na especialidade: havia nesta resolução três parágrafos, os iniciais, que começavam por condenar a agressão e apelar à Rússia para parar os ataques e retirar tropas, e que denunciavam esta invasão como uma violação do direito internacional. E os deputados do PCP não votaram estes três parágrafos: nem a favor, nem contra, nem se abstiveram.

Mas esta posição, que lamenta, surpreende-o? O PS conhece-a, tendo em conta que em 2015 assinou uma posição conjunta com o PCP, e já nessa altura o PCP sublinhava esta divergência, que foi entendida pelo PS como aceitável. Acha que era possível o PCP aprovar uma resolução que se posiciona assim sobre a NATO?

Uma coisa é como o PCP vota na votação final desta votação — o que eu não consigo compreender, nem com todas as motivações ideológicas e simpatias pela Rússia, que se exclua da condenação dessa agressão. Outra coisa são as votações na especialidade, onde poderia compreender uma votação divergente. Conhecemos o PCP, como todos os portugueses — o PS não tem nenhum conhecimento privilegiado sobre o PCP e não tem ilusões: as divergências entre PS e PCP neste tipo de matérias, que têm a ver com a NATO, com a União Europeia, a compreensão das relações internacionais, sempre foi assumida, clara, e nenhuma parceria parlamentar ignorou essas divergências.

Mas sente-se aliviado por hoje o PS já não precisar do PCP, com este contexto?

Não estou aliviado nem deixo de estar. Os portugueses entretanto fizeram a sua escolha, deram a maioria ao PS. O que não compreendo é isto: ao longo da sua história, o PCP teve uma visão de grande benevolência, para ser simpático, com os chamados desvios do totalitarismo e imperialismo soviético. Essa benevolência poderia encontrar algum resquício de justificação no plano de uma certa solidariedade ideológica. Não é nada disso que vemos com Putin. Não há entre a definição estratégica e ideológica e a conceção do mundo de Putin nenhum resquício de linha de continuidade com o que o PCP diz serem as suas orientações.