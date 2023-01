Para quem já viu Pedro Alves Sousa ao vivo, a intensidade não será surpresa. Numa mesa de café, o ritmo e o nervo são semelhantes, mas sem saxofone. As frases, as ideias, fluem com rapidez sem se atropelarem. Expressam a vontade de um músico que quer mudar de direção sem mudar de direção: quer mais atenção para si, não dos outros, mas de si mesmo, para se concentrar na sua música.

No ativo há mais de uma década, tem sido mais comum vê-lo como “Pedro Sousa &” ou, então, acoplado noutros processos de músicos, amigos e colaborações. É neste processo que nasceu Tricot: os Mão Morta convidaram-no para participar no projeto Esfera (organizado por Henrique Amaro e André Tentúgal) e daí surgiu aquilo que apresentam nesta quinta-feira na Culturgest, em Lisboa. A amostra de quinze minutos que ficou gravada nessa edição em vinil foi suficiente para se pensar que esta colaboração tinha pernas para andar.

Mas Tricot foi uma das muitas coisas a celebrar na vida de Pedro Alves Sousa em 2022. Editou muito, além de Tricot, “Cloud At Rest”, com Gabriel Ferrandini e Rodrigo Pinheiro, Má Estrela, com Ferrandini, Simão Simões, Bruno Silva, Miguel Abras e começou a sua própria editora, a Futuro Familiar, com dois álbuns editados no final do ano, Rahu e Ketu, ambos com Alex Zhang Hungtai, Gabriel Ferrandini, Júlia Reis e David Maranha.

[ouça o álbum “Má Estrela” na íntegra através do Spotify:]

