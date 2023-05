“Royal Mail”. Foi na manhã de 28 março de 2018 que Pedro abriu a caixa do correio para verificar se havia contas para pagar, retirar publicidade ou qualquer outra mensagem que recebia habitualmente. Mas neste dia, no meio de outras havia uma carta especial: “Acordei e tinha uma carta da rainha”. O envelope era branco e tinha vários carimbos cor-de-rosa. Um deles, redondo, onde estava escrito “Buckingham Palace”, outros continham siglas da família real e noutro, a preto, em formato oval, o nome de Lord Chamberlain, secretário da rainha. O destinatário: “Mr. Pedro Xavier”.

Intrigado, virou o envelope que estava selado, também a cor-de-rosa, com um carimbo com o formato da coroa da monarquia britânica. Abriu expectante e retirou um pequeno convite: “Lord Chamberlain convida-o, por ordem de Sua Majestade para uma festa no jardim de Buckingham Palace, na terça-feira, dia 15 de maio de 2018, entre as quatro e as seis da tarde”. Podia ir acompanhado pela mulher. Mas o convite não vinha só. Noutro papel, vinham descritas as regras para aceder ao evento. A senhora deveria usar um vestido pelo joelho, o chamado “day dress”, acompanhado por um chapéu. O senhor teria de se apresentar de fraque cinzento ou preto.

