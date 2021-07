O certo é que, sendo um país da União Europeia, a Hungria poderá ser alvo de “uma investigação” por suspeitas de atentar contra alguns princípios fundamentais. “É perfeitamente previsível e possível”, antecipa ao Observador o consultor em assuntos europeus Henrique Burnay, que também antevê que o país possa sofrer “ações judiciais”.

Na Índia, o governo de Narendra Modi terá utilizado os serviços de vigilância (e terá tentado fazê-lo duas vezes) contra o líder da oposição, Rahul Gandhi. O partido do Congresso a que pertence o político acusou o primeiro-ministro indiano de “traição” e de “um abandono total da segurança nacional”.

O governo indiano, por seu turno, negou as acusações. De acordo com o ministro da Informação, Ashwini Vasihnaw, “qualquer forma de vigilância ilegal não é possível com os freios e contrapesos das nossas leis e instituições robustas”. “Consideramos claramente que não há fundamento por detrás desse sensacionalismo”, vinca.

Já no México, a mulher, os filhos, o médico e até as empregadas do Presidente, Andrés Manuel López Obrador, terão sido espiados pelo governo mexicano. Mas a lista também inclui jornalistas, membros de quase todos os partidos que existem no país, diplomatas, ativistas e académicos — no total, de acordo com a investigação, cerca de 10 mil pessoas terão sido controladas.

Jorge Rebolledo, consultor de segurança da Cidade do México, disse ao The Guardian que “a capacidade do México de espiar os cidadãos é imensa” e salientou que isto poderá ser apenas “a ponta de icebergue”. Até ao momento, o governo mexicano ainda não prestou qualquer declaração sobre o sucedido.

Quais foram as reações internacionais?

As reações à divulgação do que se passou nestes dez países extravasaram fronteiras e várias organizações e governos já se posicionaram.

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, descreveu o caso Pegasus como “extremamente alarmante”, acrescentando que a utilização deste tipo de software para espiar opositores aos regimes “parece confirmar os piores receios sobre o abuso de tecnologias de vigilância para violar os direitos humanos”. Há, por isso, “a necessidade urgente de regulamentar a comercialização, transferência e utilização deste tipo de tecnologia de vigilância”, frisa.

Já a Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou que é necessário provar-se que o que está a ser avançado pelos órgãos de comunicação social é verdade. No entanto, a confirmar-se, diz, trata-se de algo “totalmente inaceitável”. “A liberdade de imprensa é um valor central da União Europeia”, vincou numa visita a Praga, na República Checa.

Por sua vez, o governo de França quer que se abra um inquérito para averiguar o que se passou. Gabriel Attal, porta-voz do Governo, considera que os factos são “extremamente chocantes e, se forem verdade, são extremamente graves”.

Já o ex-analista dos serviços de informações norte-americanos, Edward Snowden, caracterizou nas redes sociais a investigação como sendo “a história do ano” e assegurou que o negócio de comercializar software maliciosos tem de acabar.

Stop what you're doing and read this. This leak is going to be the story of the year: (LINK: https://t.co/zhC0LN4TlC) pic.twitter.com/doo4HDDzxt — Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021

O Observador tentou também obter uma reação do Governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, mas não obteve qualquer resposta até à publicação deste artigo.

Filho de Bolsonaro tentou levar software para o Brasil. Porque fracassou?

Carlos Bolsonaro, filho do atual Presidente brasileiro, tentou adquirir o software do grupo NSO em maio este ano. A notícia foi divulgada pelo portal UOL, que também avançava que custaria cerca de 25,4 milhões de reais (cerca de 4 milhões de euros).

Segundo o mesmo jornal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública justificou a compra, alegando que “a ferramenta possibilitava a realização, de forma mais ágil, de pesquisas e recolha de informações em fontes abertas, isto é, informações acessíveis a todo e qualquer utilizador da Internet”.

No entanto, foi a própria tutela que abandonou a contratação do sistema cibernético. Na origem da decisão terá estado, de acordo com o portal UOL, o facto de Carlos Bolsonaro tentar aumentar a sua influência dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública — o que não foi bem visto por parte de vários militares. O negócio também não agradava à Agência Nacional de Inteligência e nem ao Gabinete de Segurança Institucional, que nunca foram consultados sobre a aquisição do equipamento.

Entretanto, o Partido dos Trabalhadores (PT) já reagiu. Alexandre Padilha, deputado federal e ex-ministro de Lula da Silva e Dilma Rousseff, criticou, na sua conta pessoal do Twitter, Carlos Bolsonaro: “Quem é fã de regimes totalitários e práticas de espionagem que cerceiam a liberdade é o Carluxo e sua família, e não nós”.