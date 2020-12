Foi em Mossul que, no dia 4 julho de 2014, primeira sexta-feira do Ramadão, o jihadista Abu Bakr al-Baghdadi anunciou ao mundo a oficialização do Estado Islâmico. Num célebre discurso proferido no púlpito da Grande Mesquita de Mossul, al-Baghdadi autoproclamou-se califa e exigiu a obediência de todo o mundo muçulmano. A organização terrorista tinha aproveitado a Primavera Árabe e a guerra civil na Síria para se separar da Al-Qaeda e para estabelecer o seu próprio reinado de terror. A expansão começou em Raqqa, na vizinha Síria, em janeiro de 2014. Em poucos meses, ainda na clandestinidade, o Estado Islâmico conseguiu alargar o seu território até à fronteira com o Iraque — e, no verão do mesmo ano, conquistou Mossul, a terceira maior cidade do país, até então desenvolvida e cosmopolita, onde instalou a capital do califado.

Mossul não é uma cidade estranha à história do Cristianismo. Na Bíblia, aparece referida múltiplas vezes pelo seu nome ancestral: Nínive, a cidade onde o profeta Jonas pregou. Mossul é hoje a capital da província de Ninawa, região que ainda conserva o nome antigo da cidade e que corresponde à histórica planície de Nínive. É naquela região que vivem a esmagadora maioria dos cristãos iraquianos há praticamente dois milénios: o Cristianismo chegou ao Iraque logo no século I, através de São Tomé e São Tadeu, dois dos apóstolos de Jesus Cristo que se empenharam na difusão da nova fé no Oriente. Saíram de Jerusalém com destino à Ásia e fundaram comunidades cristãs por todo o caminho — e é a eles que se deve grande parte da presença cristã na região.

A partir de Mossul, o Estado Islâmico lançou no verão de 2014 uma operação de captura da planície de Nínive, invadindo e tomando posse de dezenas de povoações maioritariamente cristãs. A perseguição pelo Estado Islâmico foi apenas o capítulo mais recente numa história de repressão do Cristianismo no Iraque que se agravou em 2003 com a invasão do país pelos EUA. Até aí, o regime ditatorial de Saddam Hussein (que era da minoria sunita entre os muçulmanos do Iraque) reprimiu duramente a maioria xiita, mas em contrapartida deu uma liberdade significativa às minorias religiosas, incluindo os cristãos e os yazidis, para que não se insurgissem contra o regime. Depois da queda de Saddam, instalou-se novamente o conflito religioso no país e apertou-se o cerco às minorias. Antes de 2003, estima-se que existissem 1,5 milhões de cristãos no país, mas o número caiu nas últimas duas décadas para cerca de 300 mil.

Em agosto de 2014, a ofensiva do Estado Islâmico para conquistar o território cristão obrigou à fuga de cerca de 150 mil pessoas — portanto, metade da população cristã do país — para norte, como forma de escapar à violência. Muitos viram-se obrigados a fugir apenas com a roupa que tinham no corpo, a meio da noite, como contaram várias famílias numa reportagem feita pelo Observador naquela região, em 2018, quando finalmente conseguiram voltar às suas aldeias, após quatro anos de ocupação pelos terroristas, e as encontraram completamente destruídas.

Um dos lugares da planície de Nínive que o Papa Francisco vai visitar durante a passagem pela região é a povoação de Qaraqosh, a maior cidade cristã do Iraque, a apenas 15 quilómetros de Mossul.

Qaraqosh é um dos lugares que melhor ilustram o terror imposto pelo Estado Islâmico sobre o povo iraquiano — e em especial, na região de Nínive, sobre a minoria cristã. Antes da chegada em força dos terroristas, alguns cúmplices recrutados pela organização ajudavam a preparar a invasão: as casas das famílias cristãs eram marcadas com um ﻥ, letra árabe com que começa a palavra “nazareno”, usada para identificar os seguidores de Jesus Cristo. Os moradores das casas assinaladas eram, depois, o principal alvo dos jihadistas: convertidos à força ao Islão, assassinados em frente às câmaras de vídeo ou obrigados a pagar impostos elevadíssimos. Muitas mulheres foram feitas escravas sexuais dos terroristas.