Estudo encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos propõe aumentar 3 anos a idade da reforma em 2025 para sustentar sistema de pensões. Défices crónicos do sistema vão pesar nos Orçamentos.

Partilhe

A questão é recorrente: como garantir a saúde e o futuro do sistema de pensões em Portugal? É preciso cortar nas pensões? Será preciso aumentar as contribuições dos trabalhadores ou dos empregadores? Ou é preciso aumentar a idade legal da reforma (a via escolhida nos últimos anos) que está nos 66 anos e cinco meses? Ou será melhor alterar o formato do sistema, tornando-o mais parecido com o modelo sueco, por exemplo?

Um estudo encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos ao Instituto de Ciências Sociais parece ter poucas dúvidas: há vários caminhos para assegurar a sustentabilidade do sistema de pensões em Portugal, mas um parece ser o melhor. Mas implica que cada português tenha de trabalhar mais 3 anos, até aos 69, antes de se poder reformar.

Pensões em 2020 vão custar ao Orçamento de Estado o equivalente a 4% do PIB

Mas vamos por partes. Primeiro que tudo, o sistema de pensões em Portugal é sustentável ou não? Os autores do estudo — Alda Azevedo, Luís Manso e Rui Nicola, coordenados por Amílcar Moreira — consideram que a médio prazo o sistema de pensões apresenta riscos sérios de sustentabilidade.

“O sistema, na realidade, já tem um défice. Se pensarmos no sistema de pensões como um universo que abrange tanto a Segurança Social como a Caixa Geral de Aposentações (CGA) ele já tem um défice. Porque as contribuições para a CGA não são suficientes para suportar as pensões que já estão a pagamento”, considerou Amílcar Moreira, em declarações ao Observador.

Há um ponto positivo. O peso da Caixa Geral de Aposentações tende a diminuir, porque este regime de segurança social da Função Pública fechado a novos beneficiários a partir de 2006. Agora, todos (incluindo os funcionários públicos admitidos a partir de 2006) descontam para a Segurança Social. Mas o resto do cenário continua a não ser famoso, porque “à medida que o buraco deixado pela CGA se vai esvaindo, este vai sendo ocupado pelo crescimento dos défices da Segurança Social“, explica Amílcar Moreira.

Pior. O sistema da Segurança Social — financiado pelas contribuições dos empregadores e trabalhadores— tem uma parte importante que vem das transferências do Orçamento do Estado. Estas verbas pagam, sobretudo, as pensões não contributivas (concedidas às pessoas que não descontaram o mínimo exigível ao longo da carreira), as pensões mínimas ou os complementos solidários (como aquele que é dado aos idosos).

“Se juntarmos essa despesa em pensões, que por norma já é despesa financiada por impostos, à despesa que temos com o buraco do financiamento da CGA, para 2020 estamos a apontar para necessidades de transferências do Orçamento do Estado da ordem dos 4% do PIB [que em 2018 deverá ter chegado aos 201 mil milhões de euros]“, estima Amílcar Moreira.

Ou seja, financeiramente há um problema recorrente de défices da Segurança Social. Mas há outros fatores a marcar de forma “indelével” o futuro do sistema de pensões português. A começar pela evolução demográfica. E as perspetivas não são boas. Porquê? Primeiro os “níveis preocupantemente baixos de fecundidade“, entre 1,25 e 1,5, o que significa que “entre 2020 e 2070, a população portuguesa deverá diminuir perto de 23%: de 10,2 milhões para 7,9 milhões de pessoas“.

E isso tem consequências, a começar por uma diminuição da população em idade ativa em 37%. Depois, um aumento da percentagem de pessoas com 65 ou mais anos de 22% para 36%. O efeito é fácil de perceber: a diminuição da população em idade ativa vai limitar, ”de forma decisiva, o potencial de crescimento da economia portuguesa” entre 2020 e 2070, fazendo com que as taxas (médias) de crescimento do PIB Potencial da economia portuguesa se situem entre os 0,8% e os 1%. Valores muito abaixo da taxa média de crescimento da UE a 27 (já sem o Reino Unido, em virtude do eventual Brexit).

“Vai sempre haver dinheiro para pensões”. Mas vai pesar mais no Orçamento do Estado

Todas estas razões conjugadas (cenário demográfico e macroeconómico) faz prever um aumento considerável do número de pensionistas: passando de 2,7 milhões em 2020 para 3,3 milhões em 2045. Só depois desses anos o número deverá descer progressivamente, para cerca de 2,7 milhões de pessoas em 2070.

O maior número de pensionistas vai fazer aumentar a despesa global do sistema, que não será compensado pelo crescimento dos salários — mesmo que este aconteça em linha com as projeções da Comissão Europeia sobre a produtividade do trabalho. O aumento das contribuições para a Segurança Social será, assim, “insuficiente” para compensar a subida da despesa com pensões, pelo que o Regime Previdencial da Segurança Social vai começar a gerar “défices crónicos a partir de 2027”.

Amílcar Moreira confirma que “sim, há um problema de défices [da Seg. Social]”. “Mas esse défice vai ser coberto por transferências do Orçamento do Estado”, pelo que não se trata de haver dinheiro para pensões ou não.

“Não é uma questão de se pagar [pensões] ou não. Vai sempre ter de haver dinheiro para se pagar pensões. Isso é uma ideia importante. No nosso sistema, da forma como está desenhado, haverá sempre dinheiro para pagar pensões. Mas temos de decidir: queremos que o dinheiro saia do Orçamento do Estado, das transferências de impostos? Queremos encontrar outro tipo de formas de financiamento alternativas que permitam financiar este tipo de défices? A questão está aí. Os défices estão lá, têm uma razão de ser — com o crescimento significativo do número de pensionistas, que é o resultado do envelhecimento demográfico”, afirmou.

Face a este cenário, os investigadores apontam três reformas possíveis para garantir a sustentabilidade do sistema de pensões: aumentar as contribuições (dos empregadores e dos trabalhadores) para o sistema; reduzir o valor das futuras pensões ou aumentar a idade da reforma. Todos estes cenários seriam introduzidos em 2025, de acordo com o estudo.

Os investigadores ressalvam que as duas primeiras reformas têm potenciais efeitos negativos, imediatos: desde logo um aumento das contribuições para a Segurança Social significaria um aumento do custo do trabalho, “o que poderia induzir os empregadores a reduzir a mão-de-obra”. Última paragem: contração do emprego, que é como quem diz aumento do desemprego. Segundo: uma introdução de cortes nas pensões poderia levar os trabalhadores “a adotar estratégias como procurar um segundo emprego (…) ou mesmo adiar a idade de passagem à reforma”.

Ou seja, “de entre os cenários de reforma considerados, o aumento da idade de reforma é aquele que parece oferecer um maior potencial para melhorar a sustentabilidade financeira do sistema de pensões. (…) Aumentar em três anos a idade de acesso às Pensões de Velhice (e pensões antecipadas) da Segurança Social e da CGA permitiria adiar o aparecimento de défices crónicos no Regime Previdencial da Segurança Social para além de 2070”, indica o estudo da Fundação. Atualmente, a idade normal de reforma é de 66 anos e cinco meses.

Portugal perde mais do que ganha com adoção do modelo sueco

Os investigadores também traçaram o cenário de Portugal adotar um sistema de segurança social semelhante ao da Suécia. Este sistema nórdico — introduzido em 2003 — assenta em três esquemas. O primeiro é uma pensão base de natureza contributiva, mas calculada como se fosse um plano de poupança privada. “As contribuições dos trabalhadores são integradas numa conta-poupança virtual, que vai acumulando juros até à altura da tomada de benefícios – que podem ser pagos de uma só vez ou anualmente”. Assim, o valor que o trabalhador vai receber de pensão não está definido à partida, podendo variar em função da forma como esses ativos financeiros forem investidos e até do valor dos juros que se vão acumulando.

O segundo é um plano de pensão privado (Pensão Premium), de carácter obrigatório, financiado em regime de capitalização e o terceiro é um complemento de pensão (Pensão Mínima Garantida), financiado pelos impostos e sujeito a uma condição de recursos.

“Analisámos esse cenário e a conclusão a que chegámos é que os ganhos que poderia haver em termos da sustentabilidade financeira não compensam os custos sociais que temos em termos da redução de valor das pensões e da adequação das pensões”, explicou ao Observador Amílcar Moreira. A aplicação desse sistema em Portugal, complementou o investigador, iria traduzir-se num sistema de pensões “mais sustentável, mas com as reformas a convergirem menos com os salários dos portugueses”.

A aplicação do sistema sueco em Portugal iria traduzir-se num sistema de pensões mais sustentável, mas com as reformas a convergirem menos com os salários dos portugueses. (...) Estamos a falar de baixar quase para metade o valor das pensões.

“Estamos a falar de baixar quase para metade o valor das pensões. Um custo muito significativo, que não aconselho. O sistema sueco é muito complicado. Tem um conjunto de características muito próximas que têm riscos — uma parte importante vem de fundos de poupança individual no mercado — e não justifica em termos dos ganhos que consegue na componente financeira”, rematou. Por oposição ao modelo português — que tende a favorecer as carreiras contributivas mais longas e os menores rendimentos — o modelo sueco é mais protetor das carreiras contributivas curtas.

Em entrevista recente ao Observador, o sociólogo sueco Joakim Pälme defendeu o modelo usado no seu país — ainda que tenha ressalvado os seus lados menos bons — considerando que um sistema de Segurança Social equilibrado “não pode enfrentar, no curto prazo, o crescimento das desigualdades beneficiando apenas os mais pobres”.

“Acho que é um erro estratégico-político tentar combater essas desigualdades sem se olhar para a classe média ou para a classe trabalhadora. A ideia é haver um sistema de Segurança Social em que os riscos devem ser partilhados entre os mais pobres e os mais ricos da sociedade. O subsídio de desemprego é um bom exemplo disso. Todos contribuem para que essa subvenção exista mas são os setores mais pobres da sociedade que correm maior risco de ficarem desempregados.

Questionado sobre se a Segurança Social não deve beneficiar mais os desfavorecidos, Pälme concordou, mas com ressalvas. “Não podem ser os únicos a ter em conta. Ou seja, para os mais pobres, neste caso, existe uma vantagem na partilha de riscos. Assim como nos subsídios de doença: é mais frequente as pessoas com menos recursos estarem mais vulneráveis a problemas de saúde e beneficiam de um sistema de saúde que é suportado pelos vários setores da sociedade. Por isso, acho que não se pode querer reformar a Segurança Social sem falar também para a classe média e a classe alta. (…) Não quero com isto dizer que não se deve dar dinheiro aos mais desfavorecidos. Nada disso. Considero apenas que olhar só para os mais pobres é pouco ambicioso, é preciso falar para os outros setores”.

O estudo “Sustentabilidade financeira e social do sistema de pensões português”, será apresentado esta sexta-feira em Lisboa, numa conferência organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos com a presença de especialistas europeus sobre segurança social como Joakim Pälme, Elsa Fornero, antiga ministra do Trabalho de Itália, e Bruno Palier, cientista político e académico francês.

Continuar a ler