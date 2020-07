Em abril, o jornal O Jogo decidiu falar com alguns dos antigos colegas do central no FC Porto para perceber se algo tinha mudado entre a saída e o regresso do Dragão. Ricardo Quaresma garantiu que é ainda “um dos melhores do mundo” na posição que ocupa mas foi Hélder Postiga, antigo avançado dos dragões e da Seleção, que dedicou mais palavras ao jogador. “Tem uma paixão pelo treino e pelo jogo. Treina ao máximo todos os dias. Não há um treino que ele não faça parecer que é tudo sério e isso reflete-se no resto. As lesões mais importantes que teve surgiam cedo na carreira e ele soube ultrapassá-las, por força de uma aplicação tremenda e os devidos cuidados. Ele é muito diferente fora do campo. Tem os cuidados naturais com a dieta, como todos, mas é mais despreocupado. Consegue aliar-se à cobrança diária. Por isso, acredito que vá jogar mais algum tempo”, disse, na altura, Postiga, desmistificando a ideia de osso duro de roer que passa com alguns lances mais disputados.

Apesar do final feliz, a temporada não foi fácil. O FC Porto chegou a estar sete pontos atrás do Benfica, viu o título por um canudo e passou por uma traumática eliminação da Liga dos Campeões e uma inesperada derrota na final da Taça da Liga. Sérgio Conceição teve um pé fora do Dragão e as típicas rodas formadas pelos jogadores no final dos jogos, entre empates e derrotas que significaram trambolhões na classificação, ficaram cada vez mais tensas. Era nessas rodas, porém, que se percebia a dinâmica vivida no interior do balneário. Quando não era Sérgio Conceição a falar, surgia normalmente uma de três vozes: Danilo, o capitão, Marcano e Pepe. Um pormenor tímido que atestava também a entrada dos últimos dois no grupo dos capitães desta temporada, de forma natural, numa simples confirmação prática de algo que já acontecia empiricamente.