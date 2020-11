“Ele odiou. Eu percebi. Não fez sentido para ele na altura. Mas eu sabia que ia precisar de me recordar daquele momento para sempre, da mesma maneira que precisei de me lembrar de como nos beijámos ao fundo do corredor, da mesma maneira que preciso de me lembrar das nossas lágrimas de felicidade pela Luna e pelo Miles [os filhos mais velhos, de 4 e 2 anos]. E tinha a certeza de que ia precisar de partilhar esta história”, escreveu para logo a seguir rechaçar os críticos. “Não posso expressar quão pouco que me importa o facto de odiarem as fotografias. Quão pouco me importa que, se fossem vocês, não o tivessem feito”, garantiu. A seguir explicou: “Estas fotos são só para as pessoas que precisam delas. O que os outros pensam não me importa”.

“Pais Coragem”, um grupo para ajudar a lidar com a perda e fazer o luto

Há 13 anos na Maternidade Alfredo da Costa, a maior unidade de assistência médica perinatal e da saúde da mulher em Portugal, e há 8 anos a trabalhar no serviço de diagnóstico pré-natal, a enfermeira Leonor Gonçalves sabe quão importante é a normalização social da perda gestacional — “Continua a ser um tabu, quem passa por isso partilha com muito poucas pessoas. Primeiro porque se sentem incompreendidos na dor. Depois porque aquilo que as pessoas dizem, na maior parte das vezes, não só não ajuda como provoca revolta”, explica ao Observador.

No serviço onde trabalha, na maternidade referência no País, último recurso para os casos que noutros hospitais não têm solução, os 25% transformam-se em 100%, todos os dias da semana. “Esse praticamente é o meu trabalho: lidar todos os dias com mães que têm bebés com malformações fetais e que acabam, em grande parte, por culminar numa interrupção médica de gravidez. Existem outras situações que acontecem com alguma frequência no serviço, como a morte fetal e os abortos espontâneos”, revela.