“Detesto os homens”, escrito a roxo sobre um fundo amarelo, como se as palavras não fossem chamativas o suficiente. O polémico livro feminista, da autora Pauline Harmange, chegou a Portugal em meados de junho. Antes, o bestseller internacional gerou uma onda de controvérsia pelos mercados por onde passou, a começar por França, onde foi originalmente publicado. Ironicamente, se não tivesse sido a intervenção de um homem, o curto ensaio com pouco mais de 100 páginas poderia ter passado despercebido.

A edição original, através da editora Monstrograph, teve apenas direito a 400 cópias. O número suficientemente irrisório contrariou as probabilidades quando, no dia em que foi publicado, em agosto de 2020, um funcionário do ministério francês para a Igualdade, Ralph Zurmély, enviou um email aos editores a ameaçá-los com um processo. Sem ler o livro, considerou-o “uma ode à misandria” e comparou-o à “incitação ao ódio com base no sexo”. De acordo com o The New York Times, pediu ainda que o livro fosse retirado do catálogo sob ameaça de um processo legal.

A ameaça — feita através da conta do governo — alimentou o interesse pelo livro e, já dizia o ditado, virou-se o feitiço contra o feiticeiro. A popularidade do pequeno livro foi tanta que outra editora, com maior capacidade de tiragem, entrou em cena (em janeiro deste ano, tinham sido vendidos os direitos de tradução para 17 idiomas). O ensaio publicado agora em Portugal sob a chancela da Pergaminho serve, segundo esta, “de desafio às leitoras para tomarem consciência das limitações que lhes são impostas por um sistema desigual e discriminatório, e aos leitores para se juntarem à sua luta pela igualdade, a bem da dignidade humana de todas e todos”.

Em entrevista ao Observador, feita por email em dois momentos distintos, Pauline Harmange não adoça as palavras e reitera a mensagem do título que escolheu. Advoga um feminismo que “quer destruir o patriarcado e todos os sistemas de opressão”, que não quer ser igual aos homens e que, regra geral, não quer nada com eles (mesmo sendo casada com um). A par do discurso por vezes polémico, Harmange pretende chamar a atenção para a violência contra as mulheres e usa a misandria como forma destas se revelarem, ao não procurarem mais a validação dos homens.

“Vejo na misandria uma saída. Uma maneira de recusar estas normas, um meio de dizer não a cada passo. Detestar os homens, enquanto grupo social e frequentemente também na qualidade de indivíduos, enche-me de alegria… e não apenas porque sou uma bruxa velha, louca por gatos. Se todas nos tornássemos misândricas, poderíamos levantar um enorme e belo sarilho. Ficaríamos cientes (e isso seria talvez um pouco doloroso, de início) de que não precisamos efetivamente deles. Poderíamos, julgo, libertar um poder insuspeitado: o de, planando bem longe e bem acima do olhar dos homens e das exigências masculinas, nos revelarmos a nós próprias.” (“Detesto os homens”, páginas 15 e 16)

O título do livro foi uma escolha deliberada para causar impacto?

Claro. Mas não é esse o propósito de qualquer título de livro? As pessoas parecem esquecer o que significa um bom título. Este título em particular é perfeito: não mente sobre o conteúdo do livro e resume a sua tese de uma forma agradável e atraente.

Como é que este livro mudou a sua vida?

O livro permitiu-me entrar em contacto com uma rede maravilhosa de irmandades. Nunca teria imaginado o tipo de apoio que recebi de mulheres de todo o mundo. Também me deu grandes oportunidades no que diz respeito à minha carreira. Vou publicar o meu primeiro romance em setembro e pretendo escrever muitas mais histórias.

Como é que o livro foi recebido em França e no mundo?

Posso dizer que foi bem recebido para quem foi criado. Mulheres em todo o mundo estão a procurar-me para dizer como este pequeno livro as ajudou de uma forma ou de outra.

Como assim? Quais são as principais conclusões que estas mulheres tiram do livro?

As mulheres estão cansadas de lidar com as expectativas e os egos dos homens. Ao ler o livro, elas sentem-se vistas e compreendidas. Acho que o livro lhes dá força para seguirem uma vida com cada vez mais liberdade.

Continua a receber insultos por causa do livro e ameaças de morte?

Fui forçada a contratar um moderador online para ter a certeza de que posso experimentar a Internet com segurança. Ainda sou alvo de violência online, embora agora esteja protegida contra ela. De cada vez que o livro sai num outro idioma, sou insultada nessa nova língua por hordas de homens furiosos que aparentemente não se dão ao trabalho de ler um livro.

Questiono-me se os jornalistas percebem como esta pergunta é rude. Você realmente espera que eu, por meio de e-mails antigos e mensagens diretas, encontre as ameaças mais horríveis e cruéis que já recebi? Só posso encorajar todos os que me leem a assistir ao documentário #UglyBitch na Arte.TV. É preciso mergulhar profundamente nos meandros da violência online contra as mulheres.