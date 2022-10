Periquita, a dizer skol com os suecos desde 1979

Os vinhos Periquita conquistam consumidores em todo o mundo, mesmo em países cujos costumes são muito diferentes dos de Portugal. No entanto, nos países nórdicos, no que toca ao gosto por beber vinho, somos muito parecidos. Stefan Petersson, vice-Presidente e sócio da empresa sueca Chris Wine & Spirits, uma das principais importadoras de vinho para a Suécia, fala-nos de algumas particularidades do consumo de vinho naquele país.

“Skol” e vinho Bag in Box

Ainda que ambos saibamos apreciar bons vinhos, podemos apontar algumas diferenças entre suecos e portugueses, começando pelo momento de fazer um brinde. Enquanto em Portugal se diz “Saúde!”, ou “À Nossa[saúde]!”, na Suécia exclama-se “skol”, que significa copo, ou tigela.

Segundo Stefan Petersson, na Suécia há vários hábitos que diferem dos nossos no que toca ao hábito de beber vinho. Na Suécia, bebe-se vinho sobretudo aos fins de semana. E, para espanto de muitos portugueses, 57% das embalagens de vinho compradas nesse país são os Bag in Box, que ninguém se coíbe de levar para a mesa, mesmo nos jantares mais festivos. Ao contrário, em Portugal, as garrafas de vidro são mais próprias para colocar à vista, deixando-se as outras embalagens para as ocasiões informais.

Um mercado peculiar

Os povos suecos bebem vinho sobretudo aos fins de semana. Nos outros dias, bebem-no ocasionalmente, em bares ou restaurantes. No entanto, segundo Stefan Petersson, os Wine Bars têm vindo a surgir por toda a Suécia. “Acredito que, hoje em dia, as pessoas estão muito mais interessadas e têm mais conhecimentos sobre vinho do que há algum tempo”, diz o importador. Uma perceção que pode explicar a abertura de tantos locais para consumo de vinho, já que o Estado sueco tem o monopólio da venda de bebidas com teor alcóolico acima dos 3,5% o que obriga a uma certa organização quando se pretende comprar vinho para consumir em casa.

Systembolaget, a quanto obrigas

O conjunto de 448 pontos de venda espalhados pela Suécia chama-se Systembolaget e é propriedade do Estado. Têm horários rígidos e, aos Domingos, não abrem. Em vésperas de feriados como o Natal, o solstício de verão (amplamente comemorado naquele país) as filas são desanimadoras e, à hora de fecho, quem não estiver dentro da loja não conseguirá ter vinho para o jantar. Chega a haver seguranças à porta para os clientes mais insistentes, por isso não há mesmo nada a fazer a não ser antecipar a compra. Porque mais vale comprar o vinho uns dias antes do que chegar a um jantar em casa de amigos sem o seu próprio vinho. É que não levar a sua bebida para uma festa particular é uma gaffe praticamente imperdoável num país em que, embora as bebidas alcoólicas acima dos 3,5º possam ser vendidas a quem prove ter 20 anos ou mais, é preciso chegar uma das 448 lojas do Systembolaget antes do horário de fecho.

A boa notícia é que os funcionários sabem aconselhar o melhor vinho para cada refeição, por isso uma compra numa das systemet ou bolaget é um valor seguro.

Suecos apreciam os portugueses

Stefan Petersson conta que os vinhos portugueses têm bastante prestigio na Suécia, um país onde o consumo anual de vinho é de 220 milhões de litros sendo que, embora os Bag in Box sejam as embalagens predominantes, os apreciadores dão valor ao ato de abrir uma garrafa de vinho de boa qualidade. Falando em bom vinho, Stefan afirma que os portugueses são muito apreciados. “Portugal tem uma excelente reputação na Suécia e, com o turismo crescente no vosso belo país, os consumidores estão cientes da qualidade e diversidade dos vinhos portugueses”, diz o importador.

E Periquita?

“Periquita é uma marca muito conhecida e bastante apreciada na Suécia”, diz Stefan Petersson. Chegou às prateleiras do Systembolaget em 1979 e, provavelmente, foi a primeira experiência em vinhos portugueses para muitos suecos. É uma marca associada a alta qualidade e tradição.” Mas Petersson revela ainda mais sobre Periquita naquela região, quando indagamos sobre as razões que mantêm esta marca no topo de vendas há mais de 40 anos. Na sua opinião, antes de mais nada, um vinho tem de ser constante na sua qualidade, e o vinho Periquita cumpre esta exigência desde sempre. Em segundo lugar, há que mantê-lo no top of mind do consumidor e os importadores mais relevantes têm-no feito através de marketing, tanto nas redes sociais como na relação com jornalistas especializados e realizando provas e eventos em wine clubs.