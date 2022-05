Peritos vão propor regresso de máscaras e testes gratuitos ao Governo perante subida de contágios. Portugal é o país com mais casos da UE

Portugal “sem truques na manga” para travar nova onda

Criou-se a tempestade perfeita para a chegada da sexta vaga a Portugal — e o relaxamento na utilização das máscaras não foi o único (nem o maior) problema, segundo os especialistas. O primeiro erro foi fazê-lo ao mesmo tempo que se abandonava a política de testagem massiva e o isolamento profilático dos contactos de alto risco, considera Carlos Antunes, engenheiro da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que está a monitorizar a pandemia de Covid-19. E numa época com dois fins de semana festivos: o da Páscoa e o do 25 de Abril. Na primeira semana de maio, o aumento de casos, que era ligeiro e paulatino, tornou-se brusco.

Com todas as medidas a serem aliviadas, e com a efetividade vacinal da primeira dose de reforço (terceira dose) a diluir-se ao longo do tempo — principalmente entre os mais vulneráveis, a quem só esta semana começou a ser aplicada a quarta dose (mais de 80 anos e internados em lares) —, ficou-se “sem nenhum truque na manga”. O alívio fomentou uma mudança de comportamento nos portugueses: a sensação de que a pandemia tinha acabado.

Ora por esta altura, já a sublinhagem BA.5 na variante Ómicron tinha entrado em Portugal. Os primeiros casos foram detetados na última semana de março. Segundo o relatório mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), publicado na sexta-feira, a prevalência da BA.5 era de 37,5%. Entretanto, o relatório de terça-feira do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) já confirma que a BA.5 é dominante no país: a percentagem é agora de cerca de 64%. E deve entrar nos 70% na próxima semana.

Isso traz um problema acrescido: é que esta sublinhagem “apresenta mutações adicionais com impacto na entrada do vírus nas células humanas”, explica a DGS — a saber, as mutações L452R e F486V na proteína S, que influenciam a ligação do vírus às células humanas —, e uma maior “capacidade de evadir a resposta imunitária”. Por isso, mesmo quem já esteve infetado com outras linhagens da Ómicron, e até está vacinado com doses de reforço, pode ser reinfetado. O universo de pessoas suscetíveis a uma nova infeção torna-se assim ainda maior.

Por enquanto, na Europa, Portugal é mesmo caso único — fora do continente, também África do Sul e Austrália estão a passar por ondas criadas pela BA.5; e os Estados Unidos dão agora sinais de uma nova onda. O fenómeno que deixa o país isolado no panorama europeu ainda não está completamente explicado, mas Túlio de Oliveira, diretor do Centro para a Resposta a Epidemias e Inovação, da África do Sul, parece ter encontrado um padrão: nos países mais atingidos pela sublinhagem BA.2, a BA.5 está a encontrar mais resistência em crescer. Como Portugal foi sobretudo atingido pela BA.1, cuja imunidade adquirida é mais fácil de fintar pela nova sublinhagem, o impacto é maior.