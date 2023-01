Considera que a crescente contestação social é uma inevitabilidade, desvaloriza as sondagens que dão pouco mais de 2,2% ao PCP, critica a exploração exaustiva dos pequenos, médios e grandes escândalos que vão afetando o Governo e deixa uma certeza: os comunistas não vão desaparecer do mapa parlamentar.”Não é um cenário que se esteja a colocar”, diz.

Em entrevista ao Observador, durante as jornadas parlamentares do PCP, em Beja, Bruno Dias critica o Governo socialista por ser incapaz de dar resposta aos problemas do país. E deixa um aviso: “Fica mais à vista que há uma falta de resposta e uma falta de vontade política para avançar com soluções necessárias. A contestação é inevitável, não é telecomandada. É uma resposta incontornável. Aquela expressão antiga de ‘comer e calar’ não é solução para ninguém”.

Nas primeiras jornadas parlamentar do partido na era pós-Jerónimo de Sousa, Bruno Dias não poupa elogios a Paulo Raimundo, o novo secretário-geral comunista. “Paulo Raimundo tem um percurso também riquíssimo com muita história para contar. Nós que o conhecíamos não ficamos surpreendidos. E tenho recebido reações de surpresa muito positiva e de bom acolhimento à forma de estar, à intervenção e à própria capacidade em diversas áreas”, garante.

E numas jornadas onde a guerra na Ucrânia mal foi tema — apenas Paulo Raimundo a referiu e para acusar o Governo de ser “porta-voz daqueles que alimentam a guerra e adicionam gasolina ao fogo” –, Bruno Dias rejeita que o partido, que passou meses a tentar justificar a sua posição sobre conflito, seja um “gato escaldado com medo”. “Enquanto alguns países continuarem, inclusive o nosso e para nossa vergonha, a enviar armamento para um conflito em curso, não será possível encontrar uma resolução pacífica.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.