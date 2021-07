Lá ao fundo, em passo seguro, Lita Baron segue a linha da piscina, aproximando-se de Helen Dzo Dzo (sentada à esquerda) e de Nelda Linsk (à direita), a mulher do negociante de arte Joseph Linsk, não menos imaculadas nos seus looks e zero titubeantes no nível de estilo. O momento, legítimo representante de um “Poolside Gossip”, ficou imortalizado numa fotografia de Slim Aarons. Aquelas traseiras no deserto de Palm Springs, provavelmente entre as mais famosas na imbatível missão e arte do bem viver à velocidade de cruzeiro (muitos anos antes da expressão slow living) voltam a fazer sonhar os veraneantes — em especial aqueles que podem passar das imagens aos atos e disputar a compra da propriedade em questão, mergulhando sem salpicos no fervilhante mercado imobiliário californiano.

Desenhada em 1946 por Richard Neutra para o empresário de Pittsburgh Edgar J. Kaufmann, a casa que passou à história, e o ambiente ali recriado num tarde soalheira, é o epítome do glamour dos anos 70. No passado mês de outubro encontrava-se à venda por 25 milhões de dólares, surgindo agora com um apetecível corte no preço: 16.95 milhões de dólares (cerca de 9.2 milhões de euros) uma pechincha para os padrões locais.

A lendária piscina que sobressai na imagem do fotógrafo norte-americano, com a sua vista para as montanhas de San Jacinto, mantém-se de pedra e cal, não fosse ela um ex-libris deste destino. Diz-se até que foi a primeira coisa a ser construída por Neutra, para que o arquiteto pudesse refrescar-se enquanto a obra seguia o seu curso. De estilo internacional, moderno, o edifício térreo com paredes de vidro, pedra do Utah e um open space apelidado de “Gloriette” está atualmente nas mãos de de Brent R. e Beth Harris, que conduziram as renovações no espaço, que à época da sua construção se destinava a ser usado apenas 60 dias por ano. Mas se prefere outros cenários e ângulos para registar o melhor das férias não faltam alternativas saídas deste arquivo de luxo.

Num tanque ou num lago, mas sempre em bom. Sicília, 1984

Não se deixe iludir pelo nome Villa Tasca, porque de prosaico o cartão de visita tem pouco. O pedigree aristocrata e o historial de hóspedes ilustres, de Jackie Kennedy a Wagner, de Verdi a Bismarck, falam por esta villa há gerações associada a uma das mais nobres famílias sicilianas. Localizada no topo da pequena localidade de Monreale, em Palermo, foi aqui que em 1984 Aarons fotografou a marquesa Fabrizia Lanza di Mazzarino, provando que a atitude é tudo e que não é preciso um imponente iate para assegurar os devidos níveis de coolness e ainda uma pitada de kitsch. Ah, e pode sempre completar a inspiração com o booking, já que o paraíso de uma estadia só depende de um clique.