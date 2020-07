Para isso, o Perseverance procurará por bioassinaturas, isto é, substâncias que indiquem a existência de vida num determinado local. No caso de Marte falamos, por exemplo, do carbono, explica Pedro Lima, professor e investigador no Instituto Português de Robótica do Técnico, vencedor do Terceiro Challenge de Robótica Espacial e também ele autor na plataforma Bit2Geek: “Muitas vezes há carbonatos que ficam no solo e que resultaram de interações anteriores entre dióxido de carbono e água. Alguns organismos na Terra deixam ficar esses traços presentes. Como as sondas detetaram a existência deste tipo de carbonatos, há uma possibilidade de ser um bom sítio para obter amostras que encontrem microfósseis”.

Segundo Pedro Lima, para detetar esses compostos, o rover Perseverance vai guardar uma amostra de solo marciano recolhido no interior da cratera Jezero. Depois, em duas missões posteriores, outro objeto espacial encarregar-se-á de pegar nessa amostra e trazê-la até à Terra para ser analisada por cá. É um casamento perfeito entre os objetivos científicos e os tecnológicos: descobrir os segredos de Marte com tecnologia de ponta nunca antes utilizada. “Do ponto de vista científico tem objetivos mais concretos sobre a habitabilidade de Marte, mas do ponto de vista da tecnologia tem aspetos interessantes. Apesar de ser parecido ao Curiosity, tem instrumentos novos”, resume Pedro Lima.