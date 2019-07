Pesquise aqui as 51.568 vagas do Ensino Superior

Este é o quadro completo com todas as informações para quem quer entrar no Ensino Superior. Pesquise por instituição, nome de curso ou localidade e também pela nota do último colocado.

Este ano há mais de 51 mil vagas no Ensino Superior e a área de Engenharia e Técnicas Afins continua a ser a que tem maior oferta. As candidaturas arrancam esta quarta-feira com mais 8 vagas do que no ano letivo anterior (51.568 contra 51.560) — ou seja, no total, o número de lugares disponíveis para quem queira prosseguir os estudos superiores fica praticamente igual aos números do ano passado.

A Universidade de Lisboa continua a ser recordista do número de vagas (com 7.243), embora ofereça menos 35 lugares do que no concurso do ano passado. Já a Universidade do Porto, segunda em número de vagas oferecidas, aumentou 55.

Confira na tabela em baixo todas as vagas disponíveis para a 1.ª fase do concurso de acesso ao Ensino Superior.

[Veja aqui todas as vagas disponíveis nos estabelecimentos de Ensino Superior da rede pública. Para ver todos os dados, passe o cursor por cima dos quadros.]

ilustração de Raquel Martins.

