Com a Peste Negra ou no seu rescaldo, a estrutura social, a hierarquia, as crenças e os valores sociais estabelecidos sofreriam uma forte alteração. Numa sociedade profundamente religiosa e onde o cristianismo, sobretudo depois da renovação franciscana, tinha grande influência popular, a mortandade levou mais uma vez os crentes, no desespero de não verem atendidas as suas súplicas, às interrogações de sempre: Como mandava um Deus bom, um Deus Pai, semelhantes sofrimentos aos seus filhos? Seria para os castigar, tal como Jeová aos filhos de Israel? E de que valiam os sacrifícios, as relíquias, as promessas, as peregrinações, as orações perante aquela morte negra que fazia com que corpos, mesmo os de crianças inocentes, apodrecessem e morressem numa semana?

A Igreja em tempos de peste

Quando a peste chegou, e independentemente das muitas sátiras sociais de que eram alvo, os párocos e o clero regular parecem ter estado à altura da emergência, a avaliar pela elevada taxa de mortalidade dos religiosos (50%), quando comparada com a dos nobres e até com a da população em geral. Como Chaucer bem sabia, na Igreja, entre os muitos pastores, ainda havia bons párocos; e nem todos os frades eram como os de Chaucer ou como o realíssimo anónimo carmelita de Paris, que, cúmplice da morte, rejubilava com os legados pios. Foram muitos os sacerdotes que se expuseram aos riscos da contaminação e que morreram contaminados por doentes e moribundos. E muitos santos se fizeram na peste e na assistência aos pestíferos; entre todos, Roque de Montpellier (São Roque), nascido no século XIV e canonizado no século seguinte como padroeiro dos cuidadores e advogado contra o mal da peste e contagiosas enfermidades.

A situação não era de modo algum fácil, num tempo em que a Igreja era uma espécie de suprema Organização Mundial de Saúde, braço terreno do poder divino, que alguns corrompiam, a que muitos recorriam, e a que quase todos pediam contas e cobravam insucessos.

O povo pedia uma explicação para a peste que o assolava, e embora pressentisse que pudesse ser um castigo do pecado, interrogava-se sobre as razões do castigo. A confiança no poder dos santuários ou das relíquias, que tinha trazido algum consolo durante décadas, fora quebrada e padres medrosos que negligenciavam os seus deveres eram apresentados como exemplos do falhanço do clero no seu conjunto.

O último quartel do século XIV constituiu uma tempestade perfeita para o prestígio e a unidade da Igreja no Ocidente. O cristianismo já sofrera, no século XI, em 1054, com a separação da Igreja Católica de Roma e da Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Às questões teológicas, como a cláusula sobre a procedência do Espírito Santo (Ex Patre procedit, que procede do Pai, conforme o credo oriental; e Ex Patre Filioque procedit, que procede do Pai e do Filho, conforme o credo ocidental), juntaram-se divergências e rivalidades políticas e a ruptura foi inevitável.

Em 1054, o patriarca de Constantinopla e o papa de Roma tinham-se excomungado mutuamente. Em 1204, 150 anos depois, a Quarta Cruzada, inspirada pelos venezianos, em vez de reconquistar aos muçulmanos os lugares santos – o seu objectivo oficial e inicial – saqueou Constantinopla e fundou ali um Império Latino do Oriente, que durou algumas décadas.