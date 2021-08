Prova disso são doenças como a poliomielite, a rubéola, o sarampo ou a varicela, aponta o epidemiologista: os agentes infecciosos que as causam têm taxas de mutação semelhantes à do SARS-CoV-2 e também sofrem alterações, mas não aparecem tantas novas variantes como com a Covid-19. A diferença é que as outras doenças já estão mais controladas por via da vacinação, impedindo os vírus de se multiplicarem com tanta rapidez e facilidade após uma infeção. A Covid-19 ainda não.

Quão provável é o aparecimento de uma variante anti-vacinas? Os cientistas dividem-se

Nada disto significa que uma nova variante capaz de fintar as vacinas não venha a surgir — é uma questão de sorte para o vírus e de azar para a humanidade —, mas o seu surgimento não causaria estranheza à comunidade científica.

Imagine que está num mundo paralelo onde todas as pessoas do planeta estão completamente vacinadas e protegidas contra a Covid-19. Sabendo que o vírus continua a circular entre elas (uma vez que a vacina não impede a transmissão do SARS-CoV-2, apenas evita a doença grave), a variante que teria mais sucesso nesse planeta seria aquela que conseguiria mais facilmente contornar as vacinas — mesmo que não causasse uma doença tão grave como a variante delta.

Miguel Castanho, bioquímico e investigador do Instituto de Medicina Molecular, explica que esse é o jogo da pressão seletiva, descrita por Charles Darwin, e que a vacinação traz novas regras à competição: “A vacina traz novas regras de adaptação, os novos vírus mais adaptados ao ambiente são os que melhor escapam ao efeito das vacinas”, disse ele ao Observador. No melhor dos cenário (para os humanos e para os vírus), essa nova versão até poderá ser menos virulenta que a delta, mesmo escapando das vacinas: assim o SARS-CoV-2 conseguia multiplicar-se à mesma, que é o seu principal objetivo, mantendo o hospedeiro saudável e sem necessidade de atacar o invasor. Uma espécie de simbiose.