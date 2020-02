À conversa com o Observador por ocasião de uma recente visita à Lisboa, Philippe Besson, ao contrário de muitos escritores, não se mostrou especialmente preocupado em esconder detalhes sobre a história que decidiu contar no novo livro — Deixa-te de Mentiras, sucesso editorial de 2017 em França sob o título Arrête Avec Tes Mensonges, publicado agora em Portugal pela Sextante Editora, com tradução de José Lima.

Para ele, não é apenas a narrativa que agarra os leitores, mas também ou sobretudo a carga emocional que cada um encontra nas páginas dos livros. “Defino-me como escritor de sentimentos, um escritor do sensível, do sensorial, do sensual”, afirmou. A entrevista foi feita em inglês, mas quando em certos momentos precisou de se explicar melhor, Besson recorreu ao francês materno, sempre com gestos largos e discurso vigoroso.

À mesa de um café no Chiado, o também dramaturgo, argumentista e documentarista, de 53 anos, ponderou as razões deste êxito literário e explicou a urgência que sentiu para criar uma obra que define como autoficção. Na primeira pessoa, em 158 páginas, desfia memórias suas de uma paixão adolescente numa pequena vila francesa em 1984. O livro terá ecos de Chama-me Pelo Teu Nome, romance de André Aciman e filme de Luca Guadagnino, mas parece sobretudo dar continuidade a uma genealogia francesa de romances autobiográficos em torno da homossexualidade: a começar em Hervé Guibert (Ao Amigo que Não Me Salvou A Vida, 1990), passando por Didier Eribon (Regresso a Reims, 2009) e terminando no fenómeno de popularidade Édouard Louis (Acabar Com Eddy Bellegueule, 2014).

Depois de mais de 16 anos a escrever apenas romances — três deles traduzidos em Portugal: Em Tempos de Guerra (2008), Um Instante de Abandono (2009) e Uma Boa Razão Para Se Matar (2013) — Deixa-te de Mentiras marcou a aproximação de Besson a um estilo intimista que entretanto adotou em mais dos títulos saídos em França no ano passado.

A história valeu-lhe o Prémio Maison de la Presse e vai agora ser adaptada ao cinema pelo realizador Olivier Peyon, com filmagens agendadas para o verão e estreia prevista nos primeiros meses de 2021. O nome dos atores está por enquanto guardado a sete chaves.

Eleitor de esquerda, filho de um comunista e amigo do presidente francês Emmanuel Macron e da mulher, Brigitte, Besson disse o que pensa da crise dos Coletes Amarelos em França, comentou o caso do escritor francês acusado de abuso sexual de menores e mostrou-se intransigente quanto ao que considera ser o discurso de ódio nas redes sociais da internet.

Como explica o êxito deste livro?

Não sei explicar. Para mim também foi surpreendente. Quem escreve, espera sucesso, claro, mas este livro é acerca da minha intimidade, da minha primeira história de amor. Sinceramente pensei que não teria interesse para ninguém.

É estranho um escritor com tantos anos de trabalho pensar que ninguém o vai ler.

Estou a falar a sério. Até agora, escrevi sobretudo ficção, é disso que gosto, de romances, de histórias que não se relacionem com a minha vida ou intimidade. Antes deste livro, nunca tinha escrito sobre mim e ponderei sobre se a história de dois rapazes homossexuais em 1984 numa cidade chamada Barbezieux, no sudoeste de França, teria algum interesse para a maioria dos leitores. Pensei que o público não se iria rever e rejeitaria estas personagens. Quando se escreve sobre a intimidade, temos a oportunidade de escrever de forma universal. Foi o que descobri com este livro. Percebi que, afinal, as pessoas se reconheceram na ideia do primeiro amor, porque toda a gente teve um primeiro amor e uma primeira separação, toda a gente sabe o que é ter saudades de alguém, toda a gente sabe o que é a rejeição. Talvez tenham sido estes os motivos que levaram ao sucesso do livro em França. Mas depois o sucesso aconteceu também em Inglaterra, nos EUA, na Alemanha, em Itália. Terá sido pelas mesmas razões? Não sei.

Ou seja, o livro tocou as pessoas ao nível emocional.

Sim. Recebi muitas cartas de leitores e quase todas referiam o mesmo: “Chorei, chorei muito enquanto lia.” Por vezes acrescentavam: “Não sou homossexual, mas senti necessidade de lhe escrever.” Penso as pessoas sentem que poderiam ter vivido uma história de amor como esta, mas provavelmente já é tarde, estão casadas ou comprometidas com alguém que não será a pessoa certa. “Será esta a vida que sonhei quando tinha 17, 18 anos?” É nisto que pensam.

Quando estava a escrever não lhe ocorria pensar nesse tipo de reações?

Quando escrevo, não estou a pensar no mundo à minha volta. Escrever um livro é o ato mais solitário que há na vida, estamos sozinhos, absolutamente sozinhos, e precisamos disso, adoro a solidão da escrita. Os leitores não existem nessa fase, nunca penso sobre se vão gostar ou não. Seria bonito dizer o contrário, mas a verdade é esta: não penso nos leitores quando estou a escrever, só depois de terminar o livro. Foi no fim que pensei que ninguém iria gostar desta história e até comentei com a minha editora.

[Em 2003, o romance “O Seu Irmão”, de Philippe Besson, foi adaptado ao cinema por Patrice Chéreau:]

O que é que o levou a escrever “Deixa-te de Mentiras”?

Homenagear o Thomas, dizer que amei aquele rapaz, que aquele rapaz se transformou em homem e morreu. Se eu não escrevesse sobre ele, ele morreria duas vezes. Foi um tributo, uma ocasião para dizer que já fui feliz. A felicidade aconteceu-me, sei o que é, já não existe, mas fui feliz. Por outro lado, quis falar sobre amores clandestinos. Tínhamos 17 anos, estávamos nos anos 80 numa pequena cidade francesa, era impossível dizer aos outros que éramos homossexuais. Quem o fizesse, seria gozado ou agredido. Aqui conto como foi amar alguém e não poder falar sobre isso. É maravilhoso e terrível, ao mesmo tempo. Foi um amor clandestino que só nos pertenceu a nós, a mim e a ele. É isto: há 30 anos, tive de me esconder para poder amar.

Mas o narrador nunca se apresenta como vítima das circunstâncias. Até diz nas primeiras páginas que vive um silêncio obstinado, que nunca vai mudar, que será sempre fiel à sua natureza.

Eu sabia que era homossexual, tinha descoberto por volta dos 10 ou 11 anos, e nunca vivi isso como uma catástrofe, aceitei com naturalidade. Era uma situação que criava em mim uma diferença e me distinguia dos outros. Ao mesmo tempo, sempre soube que os outros rapazes da escola iriam fazer pouco de mim e ameaçar-me, portanto, remeti-me ao silêncio. Orgulhava-me de ser gay, mas não podia dizer que o era; são coisas diferentes. Entretanto, o Thomas apareceu na minha vida e disse-me que poderíamos ser namorados na condição de não dizermos nada a ninguém. Novamente o silêncio.

Se o Thomas não tivesse morrido, em 2016, este livro teria existido?

Penso que não. Quem me deu a notícia foi o Lucas, filho dele, e foi-me insuportável. Pensei que estava ali uma vida desperdiçada, ele suicidou-se depois de andar a vida toda a esconder-se. Senti-me compelido a escrever, para salvar esta vida do vazio. O filho dele, no fundo, também me pediu que escrevesse. Ao dar-me a carta que aparece no fim do livro, estava a pedir-me “por favor, escreve”. Menos de uma hora depois de vir desse encontro com o Lucas, comecei a escrever, era uma obrigação, não podia não escrever.

Algumas recensões em inglês puseram a hipótese de se tratar de um livro de ficção.

Mas não é ficção, é a verdade. Devo clarificar: é a verdade porque os acontecimentos se passaram da forma como os apresento. Quando se escreve um romance, está-se a trabalhar com um mundo imaginário. Em Deixa-te de Mentiras trabalhei com a minha memória, que é composta por lembranças exatas e outras que estão reconstruídas, que são fantasmáticas. O livro é a soma de ambas. Portanto, é um livro verídico em 95 por cento. Faço um contrato com o leitor: tenho de ser sincero e genuíno, precisamente porque é uma história verdadeira.

Habitualmente, os escritores dizem que tudo aquilo que escrevem é de alguma forma autobiográfico. Aceita?

Aceito. Até hoje, publiquei 16 romances, que são romances, resultam da minha imaginação. Nunca fui um pai que matou o filho, como em Um Instante de Abandono [2005], nunca fui uma mulher vestida de vermelho, como em L’Arrièrre-Saison [2002]. Inventei estas histórias, mas também pus aquilo que sou, o que sinto ou senti, o desejo, a falta, a frustração, as memórias de amor. É impossível, totalmente impossível, escrever ficção sem a dimensão pessoal. Vem de nós, do que vivemos. E, no entanto, é uma ficção.