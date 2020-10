Phishing - umas das formas mais eficazes de ciberataque

Se os utilizadores morderem o isco e clicarem no link, normalmente são enviados para a imitação de um website fidedigno. A partir daqui, é-lhes pedido que iniciem sessão com as suas credenciais de nome de utilizador e palavra-passe. Se eles forem suficientemente ingénuos para o fazer – a tal engenharia social- , a informação de registo é passada para o atacante, que a usa para roubar identidades, esvaziar contas bancárias e vender informações pessoais no mercado negro.

Simples mas eficaz

Ou seja, sendo uma das formas mais simples de ciberataque, é das mais eficazes. A comprovar esta tendência, a equipa de Intelligence da S21sec, um dos principais players de serviços de cibersegurança na Europa, procedeu a uma análise da evolução do phishing ao longo do primeiro semestre do ano, com base na recolha de dados da empresa e dos seus parceiros estratégicos. Nesta análise, destaca-se o aumento de 350% no roubo de identidade face ao ano anterior.

Os principais erros que cometemos na Internet ↓ Mostrar ↑ Esconder Os principais erros que grande parte dos utilizadores cometem estão relacionados com a reutilização e a partilha de passwords utilizadas para o acesso às mais diversas contas de serviços online. Desde que começou a proliferação de serviços online, é pedido ao utilizador um registo para poder aceder ao mesmo, sendo o utilizador obrigado a introduzir pelo menos a conta de correio eletrónico e uma palavra passe. Por comodidade, o utilizador acaba por utilizar a mesma password na maioria dos websites em que se regista, ou uma variante de uma password base comum. E porque é que isto é um problema? Porque, por vezes, um desses websites é atacado e os atacantes conseguem ter acesso às bases de dados de utilizadores que contêm esses endereços de e-mail e passwords, e uma das primeiras coisas que fazem é tentar o acesso a outros websites usando essas combinações que roubaram. É assim fácil de imaginar o impacto de um atacante conseguir obter acesso à conta de um comércio online onde o utilizador tenha guardado os dados de pagamento, ou à conta de e-mail onde recebe todos os documentos relacionados com a vida pessoal, ou até à conta de correio profissional.

Aliás, de acordo com o documento, os riscos do phishing não se limitam ao e-mail. O roubo de identidade também é realizado através de mensagens de texto, chamadas de voz, apps de mensagens e plataformas de redes sociais. Este cenário torna-se ainda mais vincado numa realidade marcada pelo teletrabalho, em que os colaboradores fazem uso dos seus dispositivos pessoais para realizar a sua atividade.

Pandemia potenciou ataques

Claro que este cenário foi potenciado pelo contexto de pandemia, com as empresas a enviarem colaboradores para casa, muitas vezes a utilizarem os seus próprios equipamentos para acederem a aplicações ou sistemas empresariais. João Farinha, Head of Audit na S21Sec em Portugal, revelou-nos que a Covid-19 realmente fez com que as organizações tivessem de se adaptar em tempo recorde ao teletrabalho em larga escala, que surge como um novo paradigma. “O que era antes um perímetro de rede empresarial bem definido, transformou-se numa rede com múltiplos acessos externos, a partir de ambientes domésticos ou lazer sem os típicos controlos de segurança que garantem a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informação empresarial”.

O especialista diz ter sido necessário levar a cabo um conjunto de ações de forma repentina e, na maioria dos casos, com poucos recursos. “Para além da transformação nos ambientes de trabalho, também a componente humana sofreu transformações”, diz João Farinha.

Como nos podemos defender

Acima de tudo, explica o Head of Audit, é necessário apostar na educação e sensibilização. “A maioria da população é utilizadora de sistemas no seu dia a dia, quer no plano profissional como pessoal. É necessário enraizar bons hábitos de segurança, o que não é fácil quando o ritmo de evolução tecnológica ultrapassou a capacidade de pais passarem conhecimento para filhos”. E menciona a necessidade de se fazer um esforço de comunicação a todos os níveis para que a temática da segurança da informação comece a fazer parte da nossa natureza, tal como tantos outros hábitos de segurança que a sociedade já tem, como segurança alimentar, segurança física.