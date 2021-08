Vinte anos depois, os talibãs chegaram ao poder num Afeganistão totalmente diferente daquele que foram forçados a deixar em 2001: o país tem agora um PIB cinco vezes maior, viu as exportações crescerem (ainda que mantenha a balança comercial desequilibrada) e a população praticamente duplicou. Os indicadores mostram ainda que há menos subnutrição e que se registou uma significativa diminuição das taxas brutas de mortalidade e natalidade. E, até os dados do acesso dos afegãos aos telemóveis e à internet mostram as diferenças.

Os números falam por si. Começando pelo Produto Interno Bruto, ou seja, a riqueza que o país consegue gerar, o salto foi gigante nestas duas últimas décadas. Segundo dados disponibilizados pelas Nações Unidas (National Accounts – Analysis of Main Aggregates, AMA), em 2001, quando os EUA avançaram para o Afeganistão, o PIB fixava-se nos 3.621 milhões de dólares, situando-se dez anos depois já acima dos 19 mil milhões — o pico foi em 2013, quando o PIB afegão bateu nos 21.610 milhões de dólares. Apesar de uma ligeira descida nos anos seguintes — em 2019 estava nos 17.987 milhões –, no ano passado o valor ascendeu aos 19.807 mil milhões de dólares, segundo o Banco Mundial. Quanto às exportações, estas representavam em 2018 quase 885 milhões de dólares, com uma trajetória positiva, ainda que claramente insuficiente para equilibrar a balança comercial, dado que do outro lado, as importações, representavam no mesmo ano mais de 7 mil milhões.

A subida do PIB foi acompanhada por um grande aumento da população no país, o que faz com que, olhando para o PIB per capita, não se assista a um crescimento tão grande. Como se pode ver no gráfico em baixo, este indicador passou de 173 dólares em 2001 para 470 em 2019. O ano com um PIB per capita mais elevado foi 2012, quando atingiu os 695 dólares.