Há uma ideia que se repete no livro: “quarenta anos é a idade em que as mulheres secam”. Essa sentença fez parte do seu imaginário de menina, adolescente, jovem mulher?

Há um momento da vida em que todas as mulheres se perguntam: “quero ou não ser mãe?”. Isso começa aos trinta, porque começam a dizer-te que aos trinta e cinco já estás velha, que aos trinta e oito já é terrível e que depois dos quarenta já é quase impossível ter um filho. É uma ideia que se repete, dizem-na os médicos, as amigas, a tua mãe, as tuas tias… E, cada vez mais, apercebemo-nos de que as mulheres podem ter filhos depois dos quarenta. Somos levadas a sentir que chegamos aos trinta e oito e a nossa vida acabou, já não somos mais mulheres, somos anciãs veneráveis. Essa condenação de relógio biológico que põem em cima das mulheres é terrível. Hoje sou uma senhora, tenho quarenta e nove anos, mas continuo a sentir-me super jovem.

O que é que não lhe contaram sobre a maternidade que gostaria de ter sabido?

Quando as mulheres falam da maternidade dizem que foi a melhor coisa que lhes aconteceu, que se sentem completas, que é o amor mais infinito e absoluto, que os filhos são o melhor que lhes aconteceu na vida… Mas omitem que os filhos, assim como despertam o amor mais profundo, também despertam a raiva mais profunda. Nenhum ser humano consegue pôr-me tão furiosa como o meu filho. É como se soubesse que botões deve premir para que me enfureça, e creio que faz falta falar disso. Não é só amor, a maternidade também é composta por raiva, lágrimas, sangue… Para mim, como ser humano, foi a experiência mais intensa que tive, e eu vivi na selva, fiz bungee jumping, caminhei um mês pela montanha… Fiz coisas intensas, mas a maternidade foi a experiência mais intensa de todas. Faltou-me que a minha mãe, as minhas tias, outras mulheres, me contassem uma experiência mais realista da maternidade, que não me mostrassem apenas o lado luminoso, mas também o lado obscuro e menos bonito de ser mãe.

Qual é o lugar da cadela na história? Quis falar da relação entre humanos e animais, ou a cadela foi o pretexto para falar de relações simplesmente?

Queria falar das duas coisas. Uma das minhas amigas que teve problemas de fertilidade não conseguiu ficar grávida com tratamentos e também não conseguiu adotar. Eu, quando tive vontade de ter um bebé (já depois dos 40), fiquei grávida rapidamente. Foi muito difícil dizer à minha amiga, que tinha tentado durante muitos anos ter um bebé e não tinha conseguido, “olha, eu nunca quis ter um filho, mas de repente apeteceu-me e em cinco minutos fiquei grávida”. Quando soube, ela disse-me que ficava contente por mim, mas precisava de tempo para processar a notícia. Era muito difícil para ela, entendi perfeitamente. Uns dias depois, estava a tentar adotar uma cadelinha. Aí começou a desenhar-se A Cadela, porque queria falar da relação com os animais de estimação quando acontece uma transferência motivada pela impossibilidade de ser mãe. Também me interessa o tema da relação entre as pessoas e os animais, pouco explorado ainda na literatura. A nossa relação com os animais mudou muito rapidamente. Quando era pequena, as corridas de touros eram normais, havia touradas em toda a Colômbia e cresci a vê-las. Eram olhadas como algo natural, parte da nossa tradição cultural. O grosso da sociedade aceitava-as. Hoje em dia, isso mudou totalmente.

Quando era pequena, os cães viviam no pátio da casa e não eram uma parte importante da família. Era normal bater-lhes, tratá-los mal… A maior parte dos cães e dos gatos em casas de campo tinham uma razão de ser utilitária — serviam para comer os ratos ou para defender a propriedade. Hoje em dia, os animais são parte importante da família. Quando morrem temos desgostos profundos. Interessava-me explorar esta relação.

No romance existem cães que cumprem uma função utilitária, e depois existe “a cadela”, que é diferente desses. A cadela da protagonista é o seu bebé.