Pintar, desenhar, moldar o barro e falar sobre saúde mental no centro de arte que "funciona como uma terapia, um escape"

Anabela Gomes desenha desde criança, sóis amarelos, paisagens verdes, flores de muitas cores, montanhas, rios e nuvens, principalmente a lápis. Guardava tudo numa gaveta. “Gostava de ser pintora ou desenhadora, mas, infelizmente, não fui para a universidade.” Pausa, silêncio e acrescenta. “O problema é a cabeça, é a doença.” Esperou uns meses até entrar na oficina. “Era um sonho vir para aqui.” Agora está a pintar o seu macaco de barro. “Calhou, foi o que me veio à cabeça, também tem a ver com o que vi na exposição.” Essa exposição está ali ao pé, chama-se “Mutantes” e tem animais imaginários, seres orgânicos, criaturas que dançam num mundo psicadélico, figuras que misturam o animal e o humano. São obras da coleção de arte bruta Treger Saint Silvestre, a maior do género da Península Ibérica, à guarda do centro de arte, e que o grupo observou antes do trabalho no barro.

Estefânia Larez, terapeuta ocupacional do serviço de Psiquiatra da Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga (ULSEDV), acompanha regularmente o grupo às sextas-feiras. Está no projeto desde o início e lembra que a ideia foi importada do Serviço Educativo do Museu Thyssen, em Madrid, por uma médica psiquiatra que trabalhava no centro hospitalar. “Apesar do projeto no Museu Thyssen funcionar em moldes diferentes do nosso, os dois convergem em objetivos importantes, como trazer a pessoa com experiência de doença mental para a comunidade – que é um espaço seu por direito – e a utilização da arte como forma de comunicação com os outros e expressão do mundo interno”, explica. “Por estes motivos, na altura, sentimos que este tipo de projetos dotavam os seus participantes de ferramentas muito importantes no seu processo de reabilitação psicossocial. Para além disso, era uma abordagem inovadora em Portugal e que foi muito bem acolhida pelo Centro de Arte Oliva”, acrescenta.